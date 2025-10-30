Es tendencia:
Consternación total en un club histórico de Argentina: nene de 8 años sufre muerte cerebral tras la caída de un arco en su cabeza

Un grupo de niños jugaba debajo de un arco y uno de ellos intentó colgarse, pero provocó la caída del mismo sobre su amigo.

Por Nahuel De Hoz

La cancha de básquet de Argentino de Quilmes. (Foto: redes)

El mundo del deporte está sumamente conmocionado por lo ocurrido en las últimas horas. En un accidente dentro de un club, un nene de 8 años se encuentra internado con muerte cerebral porque se le cayó un arco encima y transita un momento muy delicado. Debido a la gravedad del asunto, está peleando por su vida en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

El hecho sucedió el pasado martes por la noche al término de un entrenamiento de básquet en Argentino de Quilmes, ubicado en el predio Los Mates. Allí, un grupo de niños estaba jugando y uno de ellos se colgó del arco de handball, que no estaba fijado al suelo. En el intento de colgarse, provocó la caída y cayó encima de Benicio, que inmediatamente quedó tendido en el piso.

Ni bien ocurrió el acontecimiento, fue trasladado al hospital Isidrio Iriarte alrededor de las 21 horas. Pero como el cuadro era realmente complejo, tuvo que ser derivado a El Cruce porque sufrió un paro cardiorrespiratorio. Además, era sumamente necesario para realizarle todos los estudios médicos correspondientes de una dificultad superior, lo más pronto posible.

Los resultados arrojaron que padeció un traumatismo craneoencefálico severo y una hemorragia en la zona otorrinofaringea, que evidencian el complicado panorama en el que está inmerso. Además, las tomografías mostraron que sufrió lesiones craneoencefálicas graves y una hemorragia intracraneal. De esta manera, es una realidad que la situación es tan compleja como parece.

En el hospital y mientras intentaban estabilizar a Benicio pese al panorama complejo, tuvo una complicación abdominal que derivó en una intervención quirúrgica inmediata que, afortunadamente, fue exitosa. Después de dicha situación, la institución decretó 48 horas de duelo y permanecerá cerrado para acompañar a la familia del pequeño que sufrió el hecho.

En sus principales redes sociales, el club emitió: “En nombre de todo el Club Argentino de Quilmes, queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que no existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesan, pero queremos que sepan que no están solos”.

DATOS CLAVE

  • Un niño de 8 años llamado Benicio está internado con muerte cerebral tras caerle un arco de handball encima.
  • El accidente ocurrió el pasado martes por la noche en el club Argentino de Quilmes (predio Los Mates) tras un entrenamiento de básquet.
  • Benicio fue trasladado al Hospital El Cruce de Florencio Varela con un traumatismo craneoencefálico severo.
