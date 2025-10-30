Con la incorporación del VAR, se conoció el árbitro para la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia

Ya es un hecho que el próximo miércoles 5 de noviembre se llevará a cabo la final de la Copa Argentina 2025, donde Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se medirán para alzar el trofeo por primera vez en su historia. Después de dejar en el camino a Belgrano de Córdoba y a River respectivamente, ahora se sacarán chispas pero con un cuidado especial: habrá VAR.

La organización confirmó que el encuentro se disputará en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, recinto que pertenece a Instituto y cuenta con una capacidad para 26.000 espectadores. En dicho escenario y a partir de las 21:10 horas, el Bicho y la Lepra mendocina pondrán en juego el título doméstico que además habilita un boleto a la próxima Copa Libertadores.

Lo cierto es que para este compromiso, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió incorporar el VAR. A diferencia de las instancias anteriores, en esta oportunidad el ente regulador decidió sumar la tecnología para que esté a disposición del cuerpo arbitral en caso de jugadas que ameriten ser revisadas por polémicas importantes, tal como en el Torneo Clausura 2025.

Habrá VAR en la final de la Copa Argentina 2025.

La designación que impulsó la AFA determinó a Nicolás Ramírez como el árbitro asignado para dirigir Argentinos Juniors ante Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025. Junto a él, estarán como colaboradores Adrián Delbarba (asistente 1) y Walter Ferreyra (asistente 2), además de los auxiliares Fabrizio Llobet (cuarto árbitro) y Eduardo Lucero (quinto árbitro).

Para complementar el equipo de jueces, la organización eligió la implementación del VAR por primera vez en la historia de la competición nacional. Para llevar a cabo dicha función a través de la tecnología en caso de ser necesario, estará en manos de Héctor Paletta. Junto a él y como principal ladero, estará Pablo Dóvalo como AVAR en la cabina de la herramienta para revisar jugadas.

Nicolás Ramírez, árbitro asignado para la final de la Copa Argentina 2025.

Cabe recordar que el conjunto mendocino hizo un notable camino en el que dejó en el camino a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y, recientemente, a River por penales en las semifinales. En contraparte, el Bicho de la Paternal eliminó a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano, para decir presente en el cotejo definitorio.

