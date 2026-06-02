Racing acelerará por Nicolás Diez mientras analiza una oferta de México para vender a Franco Pardo

Luego de la salida de Gustavo Costas, en Racing no solo buscan un nuevo entrenador, sino que también planifican la venta del zaguero central.

La dirigencia de Racing se encuentra en plena búsqueda de un entrenador para cubrir el hueco que quedó vacante por la destitución de Gustavo Costas. Y luego de varios días de análisis, Diego Milito y Sebastián Saja llegaron al acuerdo de avanzar por Nicolás Diez.

El DT de Argentinos Juniors, donde posee contrato hasta diciembre de 2027, aún no recibió una oferta por parte del Príncipe, pero desde su entorno dejaron en claro que, de ocurrir, la analizará. Eso sí, posee una cláusula de rescisión fijada en 200.000 euros.

Más allá de que Cristian Malaspina, el presidente del Bicho, dejó en claro que “es imposible que Nico Diez se vaya”, además de que en la entrevista con DSports Radio indicó que “es algo que se instaló” y que lo tiene “sin cuidado”, la idea del mandamás racinguista es ir detrás del ex ayudante de campo de Sebastián Becaccece, con quien trabajó en Avellaneda.

En medio de la búsqueda del entrenador que reemplace a Costas, a las oficinas del Cilindro llegó una oferta por Franco Pardo, quien tiene chances de partir hacia el fútbol mexicano para defender la camiseta de Santos Laguna. Si bien desde el club de Avellaneda no quisieron develar el importe de la propuesta formal, desde el lado del jugador afirmaron que es por un contrato de 4 años y que la salida se daría por un valor cercano a los 2.000.000 de dólares.

Franco Pardo, defensor de Racing.

A pesar de que Pardo terminó jugando en varios encuentros, perdió algo de terreno con la presencia de Marcos Rojo y está pensando en una salida para hacer una diferencia económica, ya que la propuesta salarial que le hicieron supera a lo que percibe en la Academia.

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Cabe destacar que la Secretaría Técnica tiene apuntado a Mateo Mendoza, zaguero central de Godoy Cruz, de 21 años, a quien ven con una gran proyección a futuro y que además de desempeñarse en su posición habitual, puede jugar en el lateral derecho.

Las estadísticas de Franco Pardo en Racing

Para sacar a Franco Pardo de Unión, los directivos de Racing desembolsaron 1.300.000 de dólares. Ahora, de concretarse la operación, recuperarían parte de la inversión.

Desde su desembarco en Avellaneda, el zaguero con pasado en Palestino disputó 35 partidos, anotó un gol y no aportó asistencias. En todo ese tiempo, donde jugó 2.155 minutos, fue amonestado en siete oportunidades y lo expulsaron una vez.

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