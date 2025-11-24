Cuándo y contra quién vuelve a jugar Racing por el Torneo Clausura

En el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura, con un final no apto para cardíacos, Racing venció 3 a 2 a River con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena y de esta manera clasificó a los cuartos de final del certamen.

Como consecuencia de esta victoria, el equipo comandado por Gustavo Costas logró la clasificación a los cuartos de final del certamen, instancia en la que esperará por el ganador del cruce entre Lanús y Tigre, que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

Debido a que tendrá que aguardar por conocer a su rival, la Academia volverá a jugar el próximo fin de semana, con fecha a confirmar. Lo más probable es que este encuentro por los cuartos de final se dispute el próximo domingo 30 de noviembre, para cerrar el cuadro de esta instancia.

Al haber terminado en la tercera posición de su grupo, Racing no tiene asegurado definir como local. En caso de que Lanús sea el que logre la clasificación, el equipo de Avellaneda tendrá que jugar en condición de visitante, mientras que si el clasificado es Tigre, volverá a jugar en el Cilindro.

Cuándo vuelve a jugar Racing por el Torneo Clausura

Tal como se mencionó anteriormente, la Academia volverá a jugar el próximo fin de semana, con fecha y rival a confirmar. Posiblemente, será el domingo 30 de noviembre, cuando se enfrente al ganador de la llave entre Lanús y Tigre, que se disputará el miércoles.

En síntesis

