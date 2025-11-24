Es tendencia:
Cuándo y contra quién vuelve a jugar Racing por el Torneo Clausura

La Academia venció sobre la hora al Millonario y avanzó a los cuartos de final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Santiago Solari festeja su gol ante River.
En el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura, con un final no apto para cardíacos, Racing venció 3 a 2 a River con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena y de esta manera clasificó a los cuartos de final del certamen. 

Como consecuencia de esta victoria, el equipo comandado por Gustavo Costas logró la clasificación a los cuartos de final del certamen, instancia en la que esperará por el ganador del cruce entre Lanús y Tigre, que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Néstor Díaz Pérez. 

Debido a que tendrá que aguardar por conocer a su rival, la Academia volverá a jugar el próximo fin de semana, con fecha a confirmar. Lo más probable es que este encuentro por los cuartos de final se dispute el próximo domingo 30 de noviembre, para cerrar el cuadro de esta instancia. 

Al haber terminado en la tercera posición de su grupo, Racing no tiene asegurado definir como local. En caso de que Lanús sea el que logre la clasificación, el equipo de Avellaneda tendrá que jugar en condición de visitante, mientras que si el clasificado es Tigre, volverá a jugar en el Cilindro. 

Cuándo vuelve a jugar Racing por el Torneo Clausura

En síntesis

Así quedó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura tras la clasificación de Barracas Central

  • Racing venció 3-2 a River Plate en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta (e/c) y Gastón Martirena.
  • El equipo de Gustavo Costas clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde espera al ganador del cruce entre Lanús y Tigre .
  • Racing jugará los cuartos de final posiblemente domingo 30 de noviembre, y será visitante si su rival es Lanús, por su mejor posición en la fase de grupos.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

