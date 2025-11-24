Es tendencia:
Así quedó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura tras la clasificación de Barracas Central

En el Guillermo Laza, el Guapo venció a Deportivo Riestra y es el quinto clasificado a cuartos.

Por Marco D'arcangelo

Barracas Central venció a Riestra y avanzó en el Clausura.
Los octavos de final del Torneo Clausura continúan disputándose, y poco a poco se definen los clasificados a los cuartos de final. En el turno del sábado, Argentinos Juniors, que venció 2 a 0 a Vélez, y Central Córdoba de Santiago del Estero, que le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, lograron los dos primeros boletos.

Durante la jornada del domingo, Estudiantes de La Plata, que dio el batacazo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito al ganar 1 a 0, y Boca, que derrotó 2 a 0 a Talleres de Córdoba en La Bombonera, se convirtieron en los otros dos clasificados, para cerrar una parte del cuadro. 

En la jornada del lunes, se definió al quinto clasificado a los cuartos de final. En el Guillermo Laza, en el tiempo suplementario y tras jugar con un hombre de menos, Barracas Central le ganó 1 a 0 a Deportivo Riestra y se quedó con el boleto a la siguiente instancia. 

Luego de esto, se conocerán a otros dos de los clasificados. En el segundo turno, en el Cilindro de Avellaneda Racing recibirá a River, mientras que a las 22.00 horas, en el Estadio 15 de Abril, Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata se medirán por el boleto a la siguiente instancia.

El último clasificado se conocerá el miércoles. En el Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús, flamante campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, será local de Tigre para cerrar esta instancia. El ganador, se enfrentará al vencedor de la llave entre Racing y River. 

Cruces confirmados de cuartos de final

  • Estudiantes vs. Central Córdoba
  • Boca vs. Argentinos
Publicidad
Cruces de cuartos de final a definirse

  • Lanús o Tigre vs. Racing o River
  • Unión o Gimnasia vs. Barracas Central

Datos claves

  • Argentinos Juniors (2-0 a Vélez), Central Córdoba (2-1 a San Lorenzo), Estudiantes de La Plata (1-0 a Rosario Central) y Boca (2-0 a Talleres) se clasificaron a cuartos de final del Torneo Clausura.
  • Barracas Central es el quinto clasificado al ganar 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo suplementario, jugando con un hombre menos.
  • Los cruces de cuartos de final confirmaron son Estudiantes vs. Central Córdoba y Boca vs. Argentinos.
