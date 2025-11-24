Racing y River chocan este lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura. En lo que se presenta como el duelo estelar de los playoffs, la Academia busca vengarse del reciente cruce entre ambos por Copa Argentina, mientras que el Millonario aspira a ponerle fin a su crisis deportiva. El ganador se enfrentará en cuartos con quien resulte ganador entre Lanús y Tigre. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.
Fútbol argentino
Racing vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones
En el partido estelar de la primera ronda de playoffs, la Academia y el Millonario se miden en el Cilindro de Avellaneda.
Publicidad
La posible formación de Racing
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny
Palabra autorizada
Lee también
Fútbol Argentino
Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Racing
Fútbol Argentino
Quién es el árbitro de Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino
El palito de Di María por el título de Central: "Fue un pedido de los equipos grandes"
Champions League