Racing vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Racing y River chocan este lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura. En lo que se presenta como el duelo estelar de los playoffs, la Academia busca vengarse del reciente cruce entre ambos por Copa Argentina, mientras que el Millonario aspira a ponerle fin a su crisis deportiva. El ganador se enfrentará en cuartos con quien resulte ganador entre Lanús y Tigre. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.