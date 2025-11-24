Es tendencia:
Racing vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

En el partido estelar de la primera ronda de playoffs, la Academia y el Millonario se miden en el Cilindro de Avellaneda.

Racing y River chocan por un lugar en cuartos de final del Torneo Clausura.
Racing y River chocan por un lugar en cuartos de final del Torneo Clausura.

Racing y River chocan este lunes, desde las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, por los octavos de final del Torneo Clausura. En lo que se presenta como el duelo estelar de los playoffs, la Academia busca vengarse del reciente cruce entre ambos por Copa Argentina, mientras que el Millonario aspira a ponerle fin a su crisis deportiva. El ganador se enfrentará en cuartos con quien resulte ganador entre Lanús y Tigre. El árbitro designado es Facundo Tello y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny

