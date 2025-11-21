Es tendencia:
Cuándo y dónde se juega el Superclásico de Reserva: cómo ver en VIVO y ONLINE el Boca vs. River por las semifinales del Torneo Proyección

Con el Xeneize ejerciendo la ventaja de la localía por haber finalizado en mejor posición en la fase de grupos, habrá una nueva edición de Superclásico. Todos los detalles.

Por Bruno Carbajo

Boca y River chocarán en el Superclásico de Reserva.
© Prensa Boca y Prensa RiverBoca y River chocarán en el Superclásico de Reserva.

A semanas de la victoria de Boca sobre River en Primera División y con la posibilidad latente de un nuevo cruce por las semifinales del Torneo Clausura, el fútbol de Reserva se adelanta: habrá Superclásico por las semifinales del Torneo Proyección 2025.

La programación oficial aún no fue comunicada formalmente la Liga Profesional. No obstante, la fecha tentativa para el desarrollo del encuentro se ubica entre el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre. La otra semifinal quedó compuesta por Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata.

La localía le corresponde a Boca debido a su posición en la fase regular: el Xeneize finalizó como el mejor clasificado del Grupo A (1°), mientras que River Plate terminó en el segundo lugar del Grupo B (2°).

Cómo fue el camino de River y Boca

River aseguró su pase el jueves al superar a Huracán, sumándose al Xeneize, que había avanzado previamente tras eliminar a Instituto por penales (4-2) luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. La victoria de Boca garantizó la localía en esta semifinal, ya que el Xeneize obtuvo una mejor posición en la tabla general de la fase de grupos.

El último antecedente entre ambos equipos data del pasado 5 de septiembre, cuando igualaron 1-1 en el River Camp, por la octava fecha del Clausura, con goles de Ulises Giménez en contra para los de Mariano Herrón y Alexander Woiski empató para el elenco dirigido por Marcelo Escudero.

A la espera de la confirmación del partido, lo cierto es que en ambos planteles dirán presentes futbolistas con arduo rodaje en Primera División. A modo de ejemplo, en River juegan Juan Cruz Meza y Agustín Ruberto, que regresó de su lesión hace poco y acaba de marcar los dos goles ante Huracán para clasificar a la semifinal. En el Xeneize también están Dylan Gorosito, de gran Mundial Sub 20, y Leandro Brey que sumó rodaje frente a Instituto.

Datos clave

  • Boca y River jugarán el Superclásico de Reserva entre el 26 y 27 de noviembre.
  • Boca será local en la semifinal tras finalizar 1° en el Grupo A.
  • River eliminó a Huracán y el Xeneize superó a Instituto por penales.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

