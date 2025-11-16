En el Estadio Abel Sastre, por la revancha de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional, Deportivo Madryn recibe a Deportivo Morón para conocer al segundo finalista del torneo, que se enfrentará ante el ya clasificado Estudiantes de Río Cuarto en búsqueda del ascenso a la máxima categoría.

Con el resultado a su favor tras ganar 1 a 0 en el Francisco Urbano, Deportivo Morón llega a este partido con la obligación de conseguir por lo menos un empate, ya que le permitirá acceder a la gran final ante el elenco cordobés por el segundo ascenso a Primera División.

Deportivo Madryn, por su parte, tiene a su favor la ventaja deportiva, por lo que en caso de ganar por cualquier diferencia, accederá a la gran final. En caso de perder o empatar, quedará eliminado y será su rival el que se quede con el boleto al partido definitorio.

Qué pasa si Deportivo Madryn gana, empata o pierde con Deportivo Morón por el reducido de la Primera Nacional

Si Deportivo Madryn gana : en caso de quedarse con la victoria, sin importar la diferencia de gol, el equipo local se quedará con la llave y clasificará a la final del reducido.

: en caso de quedarse con la victoria, sin importar la diferencia de gol, el equipo local se quedará con la llave y clasificará a la final del reducido. Si Deportivo Madryn empata: un empate deja eliminado al equipo de Gracián, ya que Morón quedará arriba en la serie, por lo que avanzará a la gran final.

un empate deja eliminado al equipo de Gracián, ya que Morón quedará arriba en la serie, por lo que avanzará a la gran final. Si Deportivo Madryn pierde: una derrota automáticamente elimina a Deportivo Madryn, debido a que también cayó en el encuentro de ida ante el Gallito.

¿Dónde ver por TV el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón?

El duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón por la vuelta de las semifinales del reducido de la Primera Nacional se podrá ver exclusivamente a través de DirecTV Sports. El duelo está pautado para las 17.15 horas en el Estadio Abel Sastre, que tiene capacidad para 8 mil espectadores.

Publicidad

Publicidad