Gustavo Costas reveló la clave para que Racing le gane a Boca y llegue a la final del Torneo Clausura: “Volvimos a sentirnos felices”

En condición de visitante, por la primera semifinal del Torneo Clausura, en La Bombonera Racing dio la nota y le ganó a Boca por 1 a 0 con el gol de Maravilla Martínez, y de esta manera clasificó a la gran final del certamen, que se disputará en el Estadio Madres de Ciudades.

Luego del encuentro, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, habló en conferencia de prensa, en donde además de hacer un análisis de la victoria de su equipo, reveló cuál fue el momento clave para cambiar el chip del plantel e ir por un nuevo título local.

El mismo, fue el gol de Tomás Conechny para ganarle a Newell’s en Rosario sobre la hora en la última fecha de la fase de grupos. Con esa victoria, la Academia se aseguró el tercer puesto de su zona y dejó atrás el duro golpe de la eliminación en Copa Libertadores a manos de Flamengo.

“Siempre lo digo, el gol de Conechny a Newell’s nos cambió y ahí vi trabajar a los chicos con una alegría y sé cuando ellos están metidos de nuevo. Nos dolía haber quedado afuera con Flamengo de la manera en la que quedamos, porque podríamos haber ido a penales o haberlo ganado. Después de ese gol cambiamos, nos metimos, hablamos con los chicos y se metieron y apareció Sosa con la máscara y todos quieren jugar. Zucu hoy entró sin estar al 100%, todos dejan la vida y eso para la gente de Racing tiene que generarle orgullo”, inició.

Y agregó: “Yo también pensaba que era muy difícil ver a Racing en la final. Por eso cuando me llamó Milito después de Flamengo y me dijo para la renovación, le dije que tenía que cambiarle el chip a los jugadores y no podía pensar en la renovación. Sé que Racing tiene la obligación de apostar al campeonato y no teníamos nafta. El gol de Conechny nos cambió el chip, porque cambiamos la cabeza, empezamos a entrenar de la mejor manera y volvimos a sentirnos felices. Nos pudimos levantar. Este grupo nos tiene acostumbrados a levantarnos. Con este grupo vamos a la guerra”.

El análisis del partido

“Pienso que pesó mucho el partido para los dos, por eso no salió un buen partido. En el segundo tiempo dominamos, no tiramos más pelotazos y salimos jugando. No aparecía el gol, pero después apareció Maravilla para hacer un golazo. Lo merecíamos, en el segundo tiempo mejoramos, el primero fue malo para los dos, en el segundo lo fuimos a buscar, nos plantamos mucho mejor. La defensa anduvo muy bien. Estoy contento por este grupo, que se merece ser campeón. Solari estaba casi desgarrado y jugó igual. Se tiran de cabeza”, comentó respecto al partido.

“Pienso que no nos llegó Boca en el primer tiempo. Nos faltó esa actitud de ir a buscarlo, como les dije en el entretiempo. Entramos por los dos lados y nos costaba terminar las jugadas y tener la actitud de ir a buscar la pelota porque estaba Maravilla solo, teníamos que llegar con más gente. Para mí el primer tiempo de los dos fue muy malo porque pesó el partido, porque era importante y para ellos con toda su gente. El segundo me gustó mucho más”, agregó.

“En el primer tiempo los cagué a pedos porque era un partido que pasábamos el mediocampo y después nos costaba. En el segundo tiempo hicimos un partidazo. Estoy feliz por la familia racinguista, tenemos que estar contentos, pero todavía falta y no ganamos nada. Eliminamos a dos equipos muy importantes y no había pasado nunca que en un campeonato eliminemos a River y Boca. Hay que seguir, nos falta un partido que va a ser difícil”, cerró.

La búsqueda de un nuevo título

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de ganar un nuevo título con el club: “Hasta el 21 se tienen que quedar y hay que tenerlo en la cabeza. Somos un equipo grande, que tiene que demostrar que no es solo grande por su gente, tiene que ganar también. Después del golpe de quedar afuera pudimos cambiar el chip.”

Y concluyó: “Yo quiero que Racing gane, y el equipo tiene eso en la cabeza. Si podemos jugar bien, mejor. A veces el rival te supera y hay que ganar igual. Antes en el campeonato ganábamos o perdíamos, porque jugabamos alocadamente y era a matar o morir. A veces perdíamos partidos tontos y ahora eso lo corregimos porque hemos empatado partidos que antes los perdíamos. El empate con Central Córdoba nos sirvió porque veníamos del golpe y nos sirvió para estar hoy acá”.

