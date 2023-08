San Lorenzo está pendiente de los movimientos del mercado de pases y espera con ansias que llegue el 31 de agosto para que finalicen los mercado Europeos y Asiáticos donde no puedan llegar más propuestas por futbolistas.

Mientras se aguarda que no llegue nada a River por Augusto Batalla, hace algunas horas, entró a San Lorenzo un sondeo formal desde Arabia por Adam Bareiro.Formalmente, el ofrecimiento llegó desde el Al Tai de Arabia por el atacante paraguayo aunque con una forma de pago que en principio no satisface en Boedo.

La propuesta se basa en un préstamo con un cago valuado en un millón de euros por un año y una opción de compra de tres. La misma no fue contestada y no satisface en Boedo aunque no se descarta que el club árabe modifique las condiciones y venga a la carga por Bareio durante lo que resta de agosto.