Los dos resultados que clasifican a River, Racing, San Lorenzo e Independiente en la Copa Sudamericana 2026 a la vez

A la espera del último partido de los octavos de final, la instancia de cuartos de final del Torneo Clausura va tomando color. En este contexto, los equipos ya eliminados esperan por conocer al campeón, teniendo en cuenta de que el mismo puede liberar un cupo en la tabla anual.

Por el momento, Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors son los clasificados a la Libertadores a través de la tabla anual, mientras que Lanús (campeón de Sudamericana), Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de Copa Argentina), también tienen sus boletos.

Con 9 equipos con chances de campeonar, hay solamente dos resultados que pueden generar que River, Racing, San Lorenzo e Independiente puedan formar parte de la próxima edición de la Copa Conmebol Sudamericana de la próxima temporada a través de la tabla anual.

Cabe destacar que por la tabla anual tanto el Millonario como la Academia y el Ciclón ya tienen asegurado su boleto a la próxima Sudamericana. En el caso del Rojo de Avellaneda, deberá esperar a que se libere un cupo por la tabla, debido a que no llegó a clasificar por sus medios.

Qué resultados que clasifican a River, Racing, San Lorenzo e Independiente en la Copa Sudamericana 2026 a la vez

El primero de los resultados que meten a 4 de los 5 grandes del fútbol argentino en la Copa Sudamericana es Barracas Central campeón. Si el Guapo, que enfrentará en cuartos de final a Gimnasia de La Plata, se queda con el Clausura, liberará un cupo para que Independiente pueda entrar desde la tabla anual.

El otro resultado es que Tigre se quede con el certamen local. El equipo de Diego Dabove se enfrentará a Lanús en el cierre de los octavos de final, y en caso de pasar irá contra Racing. Como ya clasificó a la Sudamericana por la anual, si es campeón libera el cupo para el Rojo de Avellaneda.

Qué pasa si otro equipo sale campeón del Torneo Clausura

Si sale campeón Boca: liberará cupo para que River clasifique a la Libertadores, mientras que Racing, San Lorenzo e Independiente irán a Sudamericana.

Si sale campeón Argentinos: el Bicho de La Paternal también le dará un espacio al Millonario para jugar Libertadores, y el Rojo irá a Sudamericana.

Si sale campeón Lanús: debido a que ya clasificó a Libertadores por ganar la actual Sudamericana, el Granate le dará el cupo a River para la próxima copa y el Rojo jugará la Sudamericana.

Si sale campeón Racing: en este caso no podrán estar los cuatro equipos en Sudamericana, ya que al ser campeón la Academia irá a la Libertadores.

Si sale campeón Estudiantes: el Pincha no clasificó a copas internacionales y es por eso que si se consagra campeón no liberará cupo. De esa manera, River, San Lorenzo y Racing irán a Sudamericana e Independiente afuera de todo.

Si sale campeón Central Córdoba: el Ferroviario tiene el mismo caso que Estudiantes. Es por eso que si es campeón, los tres van a Sudamericana y el Rojo queda eliminado.

Si sale campeón Gimnasia: al igual que en los últimos casos, el Lobo no liberará cupo. Por ende, River, Racing y San Lorenzo jugarán Sudamericana.

En síntesis

Nueve equipos aún tienen chances de ser campeones del Torneo Clausura.

aún tienen chances de ser campeones del Torneo Clausura. Rosario Central , Boca y Argentinos Juniors ya tienen un boleto a la Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

, y ya tienen un boleto a la 2026 a través de la tabla anual. River Plate, Racing y San Lorenzo ya aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 por la tabla anual.

