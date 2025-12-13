Es tendencia:
River Plate

Sin que Julián Álvarez pudiera patear al arco, Lucas Beltrán entró y metió un golazo para el empate parcial de Valencia ante Atlético de Madrid

Gran jugada individual y remate del delantero que saltó a la cancha desde el banco de suplentes para marcar el empate parcial del equipo Ché. Finalmente fue victoria 2-1 para los Colchoneros, gracias a un tanto de Antoine Griezmann.

Por Juan Ignacio Portiglia

Cuando Julián Álvarez fue transferido al Manchester City, Lucas Beltrán se convirtió en su sucesor y cumplió la tarea con tan buenos números que no tardó en salir él también vendido al fútbol europeo. Esta sábado, ambos se reencontraron en el duelo que Atlético de Madrid y Valencia disputan en el Estadio Metropolitano.

Julián lo hizo desde el inicio y aunque el equipo de Simeone se puso a ganar rápido producto de un gol de Koke, no logró tener acciones ofensivas de peligro para cortar su racha que ya es de seis partidos sin convertir por LaLiga. Beltrán, en contrapartida, mandó a guardar la primera que tuvo apenas ingresó desde el banco en el complemento, marcando un golazo para el empate parcial del equipo Ché.

Para ese entonces, Diego Simeone ya había decidido sustituir a Julián Álvarez para el ingreso de Antoine Griezmann. También había mandado a la cancha a Thiago Almada por Pablo Barrios. Y fue precisamente el experimentado delantero francés que le devolvió la calma a Los Colchoneros, con una gran definición que puso el partido 2-1.

Tuvo Atlético de Madrid incluso la oportunidad de seguir aumentado la diferencia, pero fue invalidado un gol de Alexander Sorloth por posición fuera de juego. Finalmente, el equipo Colchonero logró imponerse por 2-1 y volvió a la victoria en LaLiga tras el traspié en su visita al Athletic de Bilbao.

El equipo de Diego Simeone llegó así a los 34 puntos y se ubicó a solo uno de Villarreal, que es tercero. El próximo partido por LaLiga será el domingo 21 de diciembre visitando al Girona, pero previamente enfrentará a Atlético Baleares por Copa del Rey, el miércoles 17.

Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

