La Recopa: el nuevo torneo que creará la AFA con la presencia de Rosario Central

La decisión de la AFA de proclamar a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional por haber finalizado primero en la tabla anual de la temporada 2025 no será la última sorpresa en el fútbol argentino. El 2026 llegará con novedades y una de ellas será la creación de otro trofeo que disputarán tres clubes.

“La creación del Campeón de Liga 2025 no invalida la realización de las ya establecidas Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones como así también la futura realización de la Recopa“, adelantó la casa madre del fútbol local, poniéndole nombre a un torneo que comenzará a jugarse en el primer semestre del próximo año.

Teniendo en cuenta que a partir de esta temporada habrá tres campeones ligueros (Apertura, Clausura y ahora tabla anual), AFA se prepara para oficializar un triangular entre todos los ganadores. La primera edición ya tiene a Platense y Rosario Central como participantes y espera por el restante

Cómo se jugará la Recopa del fútbol argentino

Según pudo saber BOLAVIP, en 2026 se enfrentarán los tres campeones de la temporada 2025 con una nueva estrella en juego: la Recopa. Platense, campeón del Apertura; Rosario Central, flamante campeón de Liga; y el ganador del Clausura se verían las caras con fecha tentativa en mayo.

Resta confirmar cuál será el o los escenarios elegidos para esa competición y qué sucedería si el propio Canalla también se queda con el Clausura. De ser así, AFA deberá informar si se mete Boca (segundo de la anual) o el subcampeón del torneo local.

Una por una, todas las competiciones de 2026

Torneo Apertura y Torneo Clausura : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal. Campeón de Liga : lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura.

: lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura. Trofeo de Campeones : lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral.

: lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral. Supercopa Internacional : la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones.

: la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones. Supercopa Argentina : la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina.

: la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina. Copa Argentina : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores. Recopa: la disputarán los campeones del Apertura, Clausura y la Tabla Anual. Formato de triangular.

