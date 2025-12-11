Mientras espera por Fausto Vera, River intensifica charlas por su segundo refuerzo

A 9 días del regreso del plantel a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River ya se encuentran trabajando en el mercado de pases para incorporar futbolistas y darle un salto de calidad al plantel pensando en el 2026.

En este contexto, las negociaciones están avanzadas por Fausto Vera, mediocampista de Atlético Mineiro, para que se convierta en el primer refuerzo, y ahora iniciaron gestiones para sumar a un delantero que llegue para reemplazar Miguel Borja, quien se marchó en libertad de acción.

Según pudo saber Bolavip, el Millonario realizará la primera oferta formal a Celta de Vigo para fichar a Tadeo Allende, el delantero de 26 años que viene de ser campeón de la MLS con Inter Miami, en donde fue el segundo goleador del equipo y convirtió un tanto en la final ante Vancouver Whitecaps.

Esta oferta, al igual que las últimas del elenco de Núñez en este mercado de pases, será un préstamo por un año con una opción de compra a favor del club. Por el momento se desconoce los montos que puede tener la operación, ya que será la primera oferta formal.

Lionel Messi y Tadeo Allende en Inter Miami.

Cabe destacar que no será fácil para el Millonario esta situación, debido a que Inter Miami, el último club de Allende, también quiere retenerlo, por lo que inició charlas con Celta de Vigo para comprar un porcentaje de su ficha y así quedarse con el delantero para la temporada 2026.

Por el momento, y a la espera de resolver su futuro, Allende regresará a España para sumarse a los entrenamientos del equipo comandado por Claudio Giráldez, ya que culminó su participación con Inter Miami. Su contrato con el club español es hasta mediados de 2028.

Los números de Tadeo Allende en Inter Miami

Desde su llegada a Inter Miami a principios de este año, el delantero de 26 años disputó un total de 54 partidos, en los que convirtió 24 goles y aportó 3 asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla en 3992 minutos en cancha, y fue campeón de la MLS convirtiendo un tanto en la final.

