El DT del Torneo Clausura que se fue a horas de un clásico: ya son 24 entrenadores en 2025

En la previa del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se disputará el próximo domingo en el estadio de 1 y 57, el Lobo decidió destituir a su entrenador, Alejandro Orfila, debido a los malos resultados que obtuvo desde el inicio del Torneo Clausura, y que dejaron al equipo fuera de clasificación a los playoff.

12 partidos, con cuatro victorias, un empate y siete derrotas fueron los números de Orfila en el elenco platense a lo largo del certamen. La caída 2 a 1 sobre la hora ante Talleres de Córdoba en condición de local fue el detonante para que el uruguayo sea destituido de su cargo.

De esta manera, ya son 24 los entrenadores que dejaron sus cargos desde que inició la temporada 2025. En el caso del Lobo platense, es el tercero que es despedido por malos resultados. Los anteriores fueron el uruguayo Marcelo Méndez y el traductor, Diego Flores.

A lo largo de este Torneo Clausura, con Orfila son seis los que se fueron de sus equipos. El primero fue Diego Cocca, quien no llegó a debutar en Talleres. Luego, siguieron los mismos pasos Javier Sanguinetti, Esteban Solari, Mariano Charlier, Julio Vaccari y el mencionado Orfila.

Por otro lado, teniendo en cuenta la carnicería de DTs en el fútbol argentino, solamente ocho fueron los que aún mantienen su trabajo desde que inició el año. Los mismos son: Eduardo Domínguez (Estudiantes), Gustavo Costas (Racing), Fran Kudelka (Huracán), Omar de Felippe (Central Córdoba), Marcelo Gallardo (River Plate), Alfredo Berti (Independiente Rivadavia), Rubén Insúa (Barracas Central) y Ariel Holan (Rosario Central).

Los 24 entrenadores que dejaron su cargo en el fútbol argentino en 2025

Marcelo Méndez (Gimnasia) Walter Erviti (Belgrano) Facundo Sava (Atlético Tucumán) Mariano Soso (Newell’s) Ernesto Pedernera (Godoy Cruz) Cristian Fabbiani (Deportivo Riestra) Sebastián Domínguez (Vélez) Andrés Yllana (Aldosivi) Raúl Antuña (San Martín de San Juan) Alexander Medina (Talleres) Pedro Troglio (Instituto) Cristian González (Unión) Ariel Broggi (Banfield) Fernando Gago (Boca) Pablo De Muner (Defensa y Justicia) Diego Flores (Gimnasia) Miguel Ángel Russo (San Lorenzo) Favio Orsi – Diego Gómez (Platense) Diego Cocca (Talleres) Javier Sanguinetti (Sarmiento) Esteban Solari (Godoy Cruz) Mariano Charlier (Aldosivi) Julio Vaccari (Independiente) Alejandro Orfila (Gimnasia)

