Allá por 2024, Sergio “Chiquito” Romero fue apartado del plantel profesional de Boca Juniors después de su polémico enfrentamiento con hinchas de su propio equipo tras una derrota en el Superclásico contra River Plate, en plena Bombonera. A partir de ese momento, la estadía del arquero en el Xeneize se fue en picada.

A lo largo del 2025, el mundialista con la Selección Argentina no fue tenido en cuenta y quedó completamente marginado, a la espera de un cambio en su actualidad o bien de una propuesta seductora para cambiar de aires. Pero los meses continuar transcurriendo y el contexto del portero de 38 años de edad no se modificó.

De todos modos, en las últimas horas y después de la severa lesión sufrida por Diego “Ruso” Rodríguez, Argentinos Juniors tomó la determinación de ir a la carga por Romero. Así fue como el oriundo de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones, se transformó en prioridad para ocupar el arco de la institución de La Paternal.

Sergio Romero, marginado en Boca. (Foto: Getty)

El Bicho pidió el cupo por la lesión de Rodríguez e inició gestiones formales para quedarse con Romero, a quien solamente le quedan dos meses de contrato por delante en Boca. Ante este panorama, desde la cúpula dirigencial del Xeneize dieron el visto bueno para que la operación se concrete.

En ese sentido, solamente falta la aprobación del jugador para que la transferencia pueda hacerse efectiva, aunque de su entorno ven con buenos ojos esta chance. Eso sí: hay que tener en cuenta que Romero posee un elevado salario de nada más ni nada menos que 1,5 millones de dólares por año.

Publicidad

Publicidad

Hay que destacar que se trata de un arquero con suma experiencia y jerarquía, además de tener una profunda efectividad en los penales, algo que podría servirle a Argentinos en su andar en la Copa Argentina. Por el contrario, los aspectos negativos pasan por el elevado salario, las reiteradas lesiones y la inactividad.

Argentinos, atento: qué dice el reglamento

“A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Boletín N° 5541 de la AFA, apartado 2° (reemplazo de un jugador lesionado de gravedad), queda establecido que el setenta por ciento (70%) del Torneo Clausura LPF 2025 se considerará cumplido en la fecha número 11”, indica el reglamento.

“BOLETÍN 5541: la lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%”, amplía. Por ende, en este semestre, Romero solo podría actuar en Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

ver también El especial agradecimiento del hijo de Miguel Ángel Russo a Boca y Riquelme por haber cumplido “su último deseo”