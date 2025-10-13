Ganó 2 títulos históricos en Argentina, dejó una gran imagen en Racing y sorprendió fundando su canal de streaming en Estados Unidos

En la década de los 2000 en el fútbol argentino, Pablo el ‘Payasito’ Lugüercio dejó una buena imagen tanto en Estudiantes de la Plata, donde ganó el Torneo Apertura 2006, como también en Racing, en donde fue una pieza importante para empezar de salir de la zona baja de los promedios.

El ‘Payasito’ debutó en 2001 con la camiseta del Pincharrata, aunque en el medio tuvo pasos a préstamo a Defensa y Justicia en 2002 y a Universidad San Martín de Porres, de Perú en 2005. Tras la vuelta del fútbol argentino, se asentó en el elenco platense para ser una variante en la ofensiva.

A lo largo del Apertura 2006, convirtió un gol en la goleada histórica 7 a 0 ante Gimnasia en el clásico en la final ante Boca en cancha de Vélez. 137 partidos, 19 goles y tres asistencias fueron sus números en Estudiantes, equipo del que se fue en 2008 para ponerse la camiseta de Racing.

Pablo el ‘Payasito’ Lugüercio, celebrando el título con Estudiantes en 2006. (Foto: @pabloarielluguercio).

Ya en la Academia, Lugüercio rápidamente se ganó el cariño de los hinchas ya que fue una pieza importante en un equipo sin grandes figuras. Allí logró un importante quinto puesto en el Torneo Clausura 2009, en donde convirtió un tanto frente a Lanús y otro contra River. 120 partidos, 12 goles y 11 asistencias dejó durante su paso.

Pablo Lugüercio celebra su gol ante River. (Foto: @pabloarielluguercio).

Después de pasar por Racing, el ‘Payasito’ siguió con su carrera como profesional en Barcelona de Ecuador, para luego regresar a Argentina y jugar en clubes como Arsenal de Sarandí, donde ganó la Supercopa Argentina tras vencer a Boca en la final, Olimpo de Bahía Blanca y Aldosivi de Mar del Plata. Finalmente, colgó los botines en Estudiantes.

La actualidad de Lugüercio tras el retiro

Tras retirarse de la práctica profesional, el ‘Payasito’ fue asesor deportivo del Pincha, mientras que en paralelo inició el proyecto Wake Up Global Academy para ayudar a los jugadores a trabajar con las problemáticas dentro del fútbol. Asimismo, abrió la ONG Education & Sports.

“Los futbolistas estamos en un contexto en el que día a día tenés que demostrar y rendir al máximo. Eso te lleva a tener desgaste, presión y a veces también nos olvidamos que somos personas y tenemos problemas. Creo que esa tensión durante mucho tiempo desencadena un estrés y puede guiarte a un camino como el que tomé yo que me hizo aislarme. Estuve seis meses sin salir de mi casa -mientras jugaba en Racing- hasta que pude apoyarme en profesionales y recuperarme”, comentó tiempo atrás en una entrevista con el Diario Olé.

Por otro lado, escribió el libro “Herramientas para desarrollarte en el deporte” y trabaja con la filial de Estudiantes en Atlanta. Además, abrió un canal de streaming de habla hispana sobre deporte y educación llamado Pimba, que está ubicado en Georgia, Estados Unidos.

“Es una temática con la que me involucré hace unos cinco años, es algo que me gusta y siempre estoy con proyectos en base a esto… La idea es acercar ese tipo de información y que se promuevan estas cosas”, explicó en la entrevista antes mencionada.

