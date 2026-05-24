El gol de Tomás Galván en River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

Luego de una muy buena maniobra de Colidio, el volante del Millonario resolvió con clase para estampar el 2-1 sobre el Pirata.

Partido para el infarto en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, en el marco de la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Es que River Plate y Belgrano salieron a la cancha a dejarlo todo con el objetivo en común de quedarse con el título.

Así las cosas, tal como se imaginaba, el trámite del partido expuso, desde el pitazo inicial, una intensidad impresionante. En ese contexto, el Millonario fue el primero en pegar luego de una muy buena jugada de Tomás Galván que definió Facundo Colidio abajo del arco.

Sin embargo, poco después, el Pirata aprovechó una pelota detenida para equilibrar la contienda. Luego de un muy buen centro desde la izquierda, Leonardo Morales se impuso en las alturas y puso el 1-1 con el que luego llegó el entretiempo.

Pero la tarde cordobesa tenía más emociones para ofrecer. Y la siguiente se produjo cuando transcurrían jugados 14 minutos de la etapa complementaria y en favor de los encabezados estratégicamente por Eduardo Coudet. Y con la misma sociedad del primer gol.

En esta oportunidad, Colidio fue quien comandó toda la jugada, viendo la escalada de Galván por izquierda para asistirlo de muy buena manera con una pelota al vacío. Posteriormente, el volante surgido de los de Núñez definió para poner el 2-1.

El gol de Tomás Galván

¡ARRIBA EL MILLONARIO!



Definición de Galván, de zurda, para el 2-1 de River ⚽



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