Desde adentro del Mundial, día 1: locura en México por el debut con triunfo, Senesi se suma a Argentina y el mercado de Boca y River

Desde Estados Unidos, en medio de los festejos de los hinchas mexicanos tras su triunfo en el debut mundialista, repasamos las novedades más importantes de la Selección Argentina y los últimos movimientos del mercado de pases del fútbol local.

El Mundial ya está en marcha. La Selección de México, dirigida por Javier Aguirre, comenzó su camino con el pie derecho tras vencer 2 a 0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Mientras los hinchas aztecas continúan celebrando este triunfo inaugural en las inmediaciones del estadio en el DF, en Dallas las miradas también se posan en las últimas noticias de la Selección Argentina.

Novedades en la Albiceleste: la mala y la buena

El equipo dirigido por Lionel Scaloni atraviesa horas de incertidumbre y decisiones clave. La mala noticia pasa por el estado físico de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, quien fue reemplazado en el entretiempo del último encuentro frente a Honduras por una molestia en el sóleo, se sometió a estudios médicos que confirmaron una lesión muscular de grado 1. Esta dolencia lo dejará ausente tanto del primero como del segundo partido, y muy probablemente también del tercero y último encuentro de la fase de grupos.

Ante esta baja y la inactividad de Nicolás González, Scaloni no descarta convocar de urgencia a un reemplazante, siempre y cuando se encuentre dentro de la lista preliminar de 55 jugadores que la AFA presentó hace más de 20 días.

La buena noticia, en cambio, tiene nombre y apellido: Marcos Senesi. El marcador central zurdo fue convocado oficialmente para reemplazar a Leo Balerdi, quien sufrió un desgarro hace casi una semana.

Senesi, que tuvo una gran temporada en el Bournemouth inglés y recientemente fue fichado por el Tottenham con un contrato por cinco temporadas, recibió el llamado de Walter Samuel mientras se encontraba de vacaciones en Ibiza y será parte del plantel mundialista.

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Mercado de pases: salidas en Boca y negociaciones en River

Pese a la “fiebre mundialista”, el mercado de pases del fútbol argentino no se detiene. En Boca, se confirmaron dos salidas: Ander Herrera rescindió su contrato (que finalizaba en diciembre) y volverá a España, y se espera que Juan Ramírez siga el mismo camino. Estas salidas marcan el inicio de una “limpieza” en el plantel de cara a la llegada del nuevo entrenador, el Vasco Arruabarrena.

Por el lado de River, el club avanza en la contratación de Ángel Correa. Ya existe un acuerdo contractual entre el Millonario y el jugador de Tigres; sin embargo, el equipo de Victoria se mantiene firme en su postura de no dejarlo ir fácilmente. Desde Núñez aseguran que las negociaciones están muy avanzadas, por lo que será cuestión de días para ver si se concreta la operación.