El delantero de 41 años fue el portavoz en la despedida del seleccionado luso, antes de volar rumbo a los Estados Unidos.

Si Roberto Martínez así lo dispone, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del sexto Mundial de su carrera el próximo miércoles 17 de junio, fecha en que la Selección de Portugal se medirá a la República Democrática de Congo en Houston.

Antes de volar rumbo a Estados Unidos, el astro de 41 años y capitán fue el portavoz del equipo durante una breve ceremonia de despedida y se refirió a las expectativas y objetivos del seleccionado luso en un certamen al que son el único equipo que no conquistó el título que llega con cartel de favorito.

“Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o perder, eso es lo más importante. Creo que es una generación que le dará mucha alegría al pueblo portugués“, manifestó al ser consultado al respecto.

Cristiano Ronaldo mostró confianza en que Portugal logrará superar la fase de grupos y en ese sentido dejó una frase que sin dudas hará ruido en la Selección Colombia, el otro candidato a meterse en dieciseisavos de final, por sobre Congo y Uzbekistán.

Cristiano confía en que Portugal gane el grupo que comparte con Colombia.

“Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores, pero soy muy positivo en que las cosas irán bien. Lo importante es terminar primeros en el grupo. Luego será partido a partido, paso a paso. Con calma, ganando confianza y entrando en ritmo”, expresó.

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¿Cómo llega Cristiano a su sexto Mundial?

En los últimos dos amistosos de preparación que disputó la Selección de Portugal, ante Nigeria y Chile, Cristiano Ronaldo no solo se quedó sin convertir goles, sino que además se lo vio algo estático, lo que generó dudas sobre su condición física.

El crack portugués, que milita en el Al Nassr Saudí, no tardó en despejarlas con tono desafiante: “Físicamente estoy bien. ¿Acaso no has visto los partidos?”, interrogó a quien le había transmitido la consulta.

¿Con qué grupos cruzaría la Selección de Portugal en dieciseisavos de final?

Si la Selección de Portugal finaliza en la primera posición del Grupo K como planteó Cristiano Ronaldo, su rival sería uno de los mejores terceros que podría provenir de los grupos D, E, I, J o L. Si finalizara en la segunda posición se cruzaría con el segundo del Grupo L y si clasificara como mejor tercero podría enfrentar al primero del Grupo L.

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