El hincha de Boca que agredió Maxi Salas tras la derrota de River en el Superclásico, rompió el silencio: “Debía estar caliente”

Bien se sabe la jornada vibrante que se vivió en La Bombonera este domingo, donde Boca venció 2-0 a River y selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de un hecho repudiable que ocurrió al término del partido, donde Maximiliano Salas agredió a un hincha que estaba grabando los festejos por la victoria recién consumada.

Ni bien sonó el pitazo final, Uriel Hamra ingresó al campo de juego y grabó con su celular la celebración de los jugadores del Xeneize mientras los del Millonario se retiraban del césped hacia los vestuarios. En ese momento, el simpatizante quedó rodeado de futbolistas rivales y el delantero se acercó repentinamente y lo golpeó, hecho que fue captado por un video desde la tribuna.

Lo cierto es que este lunes por la mañana, el protagonista rompió el silencio en una entrevista exclusiva con TN, donde dio detalles desconocidos del acontecimiento. “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido“, empezó. E inmediatamente, reveló que se metió al campo de juego en el final “porque estaba abierta la puerta baja“.

Luego, Hamra comenzó a explicar minuciosamente la situación. “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme“, sostuvo. “Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, siguió unos pocos segundos más tarde.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el hincha confirmó que no lo denunciará a Maxi Salas por la agresión cometida al término del encuentro vibrante en La Bombonera. “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio“, reflexionó el fanático azul y oro que vivió el hecho en sí.

Después del acontecimiento, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires separó a Uriel Hamra del lugar y la Justicia le labró una contravención. Además, según contó Sebastián Vignolo, recibirá derecho de admisión por haber ingresado al campo de juego. Cabe recordar que está totalmente prohibido y tiene como castigo un largo periodo sin poder asistir a eventos deportivos.

DATOS CLAVE

