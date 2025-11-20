El pedido de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse que AFA reconoció a Rosario Central como campeón: “¿Le pagan?”

Finalizada la primera etapa del Torneo Clausura 2025 que arrojó los dieciséis equipos clasificados a jugar los playoffs por el título, cerrada también ya la posibilidad de seguir sumando puntos para la Tabla Anual, que hasta el momento solo servía para decidir un descenso y los clasificados a las copas internacionales, desde AFA se decidió coronar a Rosario Central como “campeón de Liga 2025” precisamente por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo del año.

“Central campeón de la Liga 2025. ¡Somos el mejor equipo del año!”, se leyó en las redes sociales oficiales del Canalla como primer testimonio de una celebración que no se dio dentro de la cancha sino en una de las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, ese torneo se suma al Clausura, al Apertura, al Torneo de Campeones. Volverá a estar el campeón anual y se reconoció al actual. Súper merecido para un club como el nuestro, que hizo más puntos que nadie y perdió solo dos partidos en el año”, dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, para intentar llevar claridad sobre una decisión que generó sorpresa entre muchos de los actores del fútbol argentino.

Uno de los que se mostró sorprendido fue Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez que se enteró en conferencia de prensa que este jueves se coronó un nuevo campeón en la Liga Profesional de Fútbol. “Me sorprende. No sé cuál será el sentido. Quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año como reconocimiento. Me tocó jugar en Estados Unidos y el que saca más puntos tiene un reconocimiento. Pero acá no había y ahora hay“, expresó el DT.

Y quitándole dramatismo a un episodio que ya comenzó a generar polémica entre los hinchas de los distintos clubes, preguntó: “¿Le pagan también? Tiene que tener un premio. A los jugadores, a los técnicos también. Hay que pagarles ahora”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Un pedido en cosecuencia

En el mismo tono y a raíz del flamante título de campeón de Liga que conquistó Rosario Central, Guillermo Barros Schelotto se permitió plantear un pedido público para AFA: “Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez (primero en la Tabla Anual de 2024) y los demás”, ironizó.

En síntesis