La revelación que hizo Ariel Holan en medio de la polémica por el título de Rosario Central: “No fue justo”

El entrenador del Canalla no solo apuntó contra los críticos por el título que obtuvieron, sino que también marcó la 'hipocresía' del fútbol argentino.

Por Julián Mazzara

Ariel Holan, entrenador de Rosario Central.
© Getty ImagesAriel Holan, entrenador de Rosario Central.

Los días pasan, pero la polémica continúa creciendo después de lo que fue el título que logró Rosario Central, de la mano de Ariel Holan, por ser el equipo que más puntos consiguió durante toda la temporada. Mientras hay una guerra entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino, las repercusiones del campeonato siguen latentes.

Hubo fuertes críticas de diferentes sectores. Muchos protagonistas coincidieron en que la distinción era correcta, pero no así las formas. Principalmente, porque se hizo con todo el certamen en juego. Y así fue que el DT del Canalla apuntó con crudeza contra los detractores: “¿Por qué le bajan el precio?”, exclamó en primera instancia.

“Ahí, pienso: ‘Central es del interior y les debe romper los huevos a todos, soberanamente, que Central haya hecho esta campaña’”, comenzó en diálogo con Bamboo Play. A lo que siguió y reveló cómo fue que se cosechó la coronación: “Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Yo creo que no fue justo, primero porque esto fue una decisión de todas las autoridades de la AFA, con testigos, no van a ser todos mentirosos, todos estuvieron de acuerdo”.

El Profesor también recordó las críticas que recibieron por la cantidad de penales que les sancionaron a favor: “Entonces van a lo de los penales y fueron todos penales. Y si alguno no fue, hubo un penal anterior que no cobraron. Pero cuando le toca a los otros nadie dice nada”, expresó.

Las críticas a Ángel Di María

Desde que regresó al fútbol argentino, Ángel Di María fue duramente cuestionado por los hinchas, como así también por otras personalidades, donde los comentarios que se oyeron durante el inicio del segundo semestre del año estuvieron apuntados a que el Canalla recibía una ayuda extra por tener al campeón en Qatar 2022.

“A mí me da mucha bronca, pero somos capaces de hasta de poner en tela de juicio a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el más… Porque cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo Fideo en los trofeos que gritan todas las camisetas…”, explicó.

“Todos son unos campeones para decirle al otro todo lo que hace mal. Todos tienen la libertad de opinar, cuando de esa libertad pasa a la falta de respeto y a la no deportividad, duele, duele porque somos compañeros de trabajo”, cerró el ex entrenador de Defensa y Justicia e Independiente.

