Desde hace varios días, el fútbol argentino está inmerso en una enorme polémica, tras la reunión de los dirigentes que derivó en el título de Rosario Central otorgado por la Asociación del Fútbol Argentino. En medio de ese contexto inusual, ahora una figura estelar de Racing decidió romper el silencio y manifestar públicamente cuál es su posición al respecto de esta cuestión.

Además de la palabra de muchas personalidades destacadas, luego se dio el episodio que protagonizó Estudiantes de La Plata, al hacer el pasillo de honor de espaldas y, ante eso, ahora recibió fuertes sanciones a modo de consecuencia. En ese particular y especial momento se encuentra el fútbol argentino, mientras atraviesa los instantes de definición del Torneo Clausura 2025.

Lo cierto es que Santiago Sosa rompió el silencio sobre el título de Liga que conquistó Rosario Central por ser el líder de la tabla anual, en una entrevista con TyC Sports. “Yo aceptaría el título. Es uno más“, sentenció el capitán y referente del plantel de Racing. Inmediatamente después, el mediocampista agregó: “Rosario Central fue el mejor equipo del año, lo merecía“.

Santiago Sosa jugará con máscara contra River.

Fue en ese preciso momento en el que hizo una pausa para aclarar una particularidad. “La forma, de no avisar previamente, fue la queja principal de la gente“, reveló el volante central que todavía transita la recuperación de su lesión facial. Sin embargo, volvió a insistir con la misma idea. “Pero Rosario Central fue el mejor equipo y merece el premio“, sostuvo un tanto empecinado.

Corriendo un poco el foco del Canalla, Santi manifestó: “No quiero entrar en la chiquita, son suposiciones, no sé qué hubiese pasado si nos tocaba a nosotros“. Además de quitarle responsabilidad al equipo que lidera futbolísticamente Ángel Di María, el líder de la Academia le pasó la pelota a los dirigentes. “Son decisiones ajenas a nosotros que toman personas de más arriba”, deslizó.

Publicidad

Publicidad

Santiago Sosa, figura de Racing.

A su vez, también fue consultado sobre una posible salida de Racing en el próximo mercado de pases. “Estamos bien. A fin de año veremos qué pasa, si llegarán ofertas. Yo estoy muy contento, muy cómodo, pero a fin de año uno hace un balance, ver lo que quiere el club y que pase lo que todos queremos”, contestó la pieza fundamental del equipo de Gustavo Costas.

DATOS CLAVE

El protagonista Santiago Sosa (Capitán de Racing) declaró en TyC Sports que “ aceptaría el título ” de Liga por tabla anual y que “ Rosario Central fue el mejor equipo del año “.

(Capitán de Racing) declaró en que “ ” de Liga por tabla anual y que “ “. Sosa señaló que la principal queja de la gente fue la forma “ de no avisar previamente ” sobre la entrega del título a Rosario Central .

señaló que la principal queja de la gente fue la forma “ ” sobre la entrega del título a . El futbolista Santiago Sosa afirmó que la decisión fue “ajena a nosotros que toman personas de más arriba“.

Publicidad

Publicidad