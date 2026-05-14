El Chanchi Estévez cargó contra Ángel Di María tras su explosivo posteo: “Estamos al horno”

Fue compañero de Diego Milito en el Apertura 2001, certamen que quedó en manos de Racing bajo la conducción de Mostaza Merlo.

Rosario Central eliminó a Racing del Torneo Apertura y ahora deberá visitar a River en el Monumental. Si bien los dirigidos por Jorge Almirón ya piensan en el duelo del sábado, que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y en el VAR estará Silvio Trucco, aún retumban las declaraciones de Diego Militoque tuvieron el contraataque de Ángel Di María por medio de un posteo muy explosivo.

En el mundo Racing continúan repletos de enojo por lo que fue la conducción arbitral de Darío Herrera, y mientras intentan focalizarse de lleno en lo que será el cruce por Copa Sudamericana ante Caracas, que se disputará la próxima semana, continúa el fuego cruzado por lo que ocurrió en el Gigante de Arroyito. Y quien apuntó contra Di María fue Maximiliano Estévez.

El Chanchi, campeón con la Academia en el Apertura 2001, compartió el posteo que hizo Fideo y por medio de su cuenta de Instagram salió en defensa de Milito, su ex compañero en aquel plantel que Reinaldo Merlo comandaba tácticamente.

“A ver, Ángel. Si querés justificar los errores del árbitro ayer diciendo estas pavadas del interior y que los campeones y que en la Capital… Mirá, lo justo es justo: ayer perjudicaron a Racing”, escribió el ex delantero. Y añadió: “La injusticia fue antes y es ahora. Lo que hay que cambiar es eso. Si tenés que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno, crack”.

El fuerte descargo de Di María en sus redes sociales

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?

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¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches”.

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¿Qué había dicho Diego Milito?

Una ves que terminó el partido entre Rosario Central y Racing, Diego Milito dialogó con la prensa y fue tajante: “Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado, quiero felicitar a los jugadores y el cuerpo técnico. Representaron al escudo y la camiseta como Racing quiere, y estoy orgulloso. Hay que empezar a decir las cosas. Sabía que iba a ser difícil y que me iban a mirar de costado por venir del fútbol“.

Además, agregó: “Estoy cansado como mucha gente. Hay que reflexionar. Hoy nos sentimos robados porque todos los vieron. Terminar un partido como se terminó, nos deja triste. Uno viene con toda la ilusión y pensamos que puede cambiar, pero una vez más fue un partido vergonzoso”.

“Me duele. El fútbol argentino está roto, no da para más. Tenemos que hacer algo, tenemos que reflexionar. Estoy a plena disposición para comenzar a reconstruir el fútbol argentino“, completó el máximo mandatario de la Academia.

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