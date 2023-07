"Me gustaría jugar en un club grande y personalmente me encantaría que me dirija mi papá", dijo Rodrigo Insua en Fútbol de los Grandes, AM990. El Gallego Insua actualmente está al frente del plantel profesional de San Lorenzo: ¿Podría darse con la camiseta Azulgrana?.

Ambos se enfrentaron en la fecha 18 del torneo actual de la Liga Profesional en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, ya que Rodrigo es jugador de Barracas Central y fue el menor quien se llevó la victoria por 1 a 0.

En aquel post partido, Rodrigo declaró: “Fue una muy linda experiencia para mí y para mi viejo. Lastimosamente uno de los dos tenía que ganar y fui yo, gracias a Dios”

“Cuando llegué, tuve que pedirme comida y mi mamá le hizo comida a mi viejo”, cerró entre risas Insua.

El jugador no dejó de elogiar a parte del plantel que dirige su papá y remarcó especialmente la participación de Malcom Braida en el equipo: “Braida la está rompiendo, creció mucho, no pierde un mano a mano"