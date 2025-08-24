Es tendencia:
En Europa deliraron con el gol de Ángel Di María a Newell’s: ”Una obra de arte”

Medios de comunicación del Viejo Continente se mostraron maravillados por el tanto de Fideo en el clásico con Newell's.

Por Germán Carrara

Medios europeos se deshicieron en elogios para con Ángel Di María por su gol en el Rosario Central vs. Newell's.
© Getty ImagesMedios europeos se deshicieron en elogios para con Ángel Di María por su gol en el Rosario Central vs. Newell's.

Rosario Central derrotó 1 a 0 a Newell’s en el Estadio Gigante de Arroyito, gracias a un tanto anotado por Ángel Di María de tiro libre cuando ya se jugaban 36 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el Canalla se quedó con el décimo clásico de los últimos 15 (4 empates y una victoria del Leproso), sacándole así una ventaja de 21 partidos a su eterno rival.

Al respecto, medios europeos resaltaron el golazo de Fideo en sus portadas de las ediciones del domingo 24 de agosto. ”Di María convierte una obra de arte para dar la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino”, apuntó Marca, que además agregó: ”Ángel Di María tuvo que recurrir a su magia para destrabar el clásico entre Rosario Central y Newell’s. A los 82 minutos, el crack argentino firmó un golazo de falta que selló el 1-0 y le dio la victoria al conjunto canalla”.

Por su parte, el Diario AS, el otro periódico de mayo tirada de España, sobre la secuencia que protagonizó Ángel Di María, subrayó: ”Di María marca el gol más maravilloso de su carrera para ganar el clásico de Rosario. El argentino anotó este golazo de falta en el 81′, dándole una comba al balón espectacular, para coronar a Rosario Central ante Newell’s”.

Por otro lado, en el Reino Unido, la sección deportiva del portal sensacionalista Daily Mail reflejó: “El fracaso del Manchester United, Ángel Di María, anotó un impresionante gol de la victoria en el derbi para el club de su infancia, después de que el veterano regresara al club a pesar de las amenazas de muerte”.

El mismo medio británico, dentro del mismo artículo, añadió: ”El ex astro del Real Madrid y del Manchester United, Ángel Di María, anotó un impresionante tiro libre para darle a Rosario Central el triunfo en el derbi rosarino contra Newell’s Old Boys”. 

En cuanto a A Bola de Portugal, con cierta nostalgia, publicó: ”¡Qué golazo de Di María para sentenciar el derbi ante Newell’s! Rosario Central derrotó a Newell’s Old Boys por 1-0 este sábado en el intenso derbi rosarino. El partido contó con la presencia de un jugador muy conocido en el fútbol portugués, y en particular en la afición del Benfica. Con un soberbio tiro libre desde 30 metros, Ángel Di María marcó un golazo que sentenció el partido, celebrando efusivamente su genialidad contra su gran rival”.

Los números de Ángel Di María en Rosario Central

Ángel Di María ya suma 6 partidos (517 minutos) en su segundo ciclo en Rosario Central, con los cuales lleva 3 goles (Godoy Cruz, Lanús y Newell’s Old Boys).

Emoción, dedicatoria y promesa de Di María tras el golazo que le dio a Rosario Central el clásico ante Newell’s: “El destino es así”

