Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

El impresionante golazo de tiro libre de Ángel Di María en el clásico ante Newell’s para cumplir su sueño con Central

Cuando parecía que todo iba a cerrar en un 0 a 0 en Arroyito, el Fideo frotó la varita y sacó un golazo histórico.

Por Julián Mazzara

El impresionante golazo de tiro libre de Ángel Di María en el clásico ante Newell's
© CapturaEl impresionante golazo de tiro libre de Ángel Di María en el clásico ante Newell's

El partido moría, y parecía que iba a quedar en un 0 a 0 como tantos en el clásico de Rosario. Pero a menos de 10 minutos del final, Rosario Central tuvo un tiro libre lejano, pero bien perfilado para un ejecutante zurdo. A pesar de que Ignacio Malcorra todavía se encontraba en la cancha, Ángel Di María se tuvo fe y la pidió.

Sin dudarlo, el Fideo sacó un zapatazo espectacular que se clavó en un ángulo, y que dejó sin ningún tipo de reacción a Juan Espínola en el arco de Newell’s. Con este golazo, en el tercer clásico rosarino que disputó en su carrera, Di María cumplió uno de sus sueños de la mejor manera.

Desde su retorno al fútbol argentino, Angelito había convertido dos goles en cinco partidos, y ahora sumó uno más. El más importante desde su vuelta y uno de los más importantes en su carrera personal. En un clásico con Newell’s, en el Gigante de Arroyito y para poner el partido 1 a 0 en los últimos minutos, algo que terminó siendo definitivo.

Tweet placeholder

Además, con este imponente tiro libre, Rosario Central se consolidó como el mejor equipo en la tabla anual al llegar a 45 unidades, y en este campeonato conserva su invicto y escala a la tercera posición de su grupo. Newell’s, en cambio, quedará relegado al 11° puesto de la Zona A y al 23° de la anual. Un gol histórico y un sueño para Ángel Di María y para el Canalla.

Formaciones de Rosario Central vs. Newell’s Old Boys

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Emoción, dedicatoria y promesa de Di María tras el golazo que le dio a Rosario Central el clásico ante Newell’s: “El destino es así”
Fútbol Argentino

Emoción, dedicatoria y promesa de Di María tras el golazo que le dio a Rosario Central el clásico ante Newell’s: “El destino es así”

Con un golazo de tiro libre de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s y se quedó con el Clásico de Rosario
Fútbol Argentino

Con un golazo de tiro libre de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s y se quedó con el Clásico de Rosario

La durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra
Fútbol Argentino

La durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra

Pronósticos Boca Juniors vs Banfield: el Xeneize quiere volver a ganar ante su gente
Apuestas

Pronósticos Boca Juniors vs Banfield: el Xeneize quiere volver a ganar ante su gente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo