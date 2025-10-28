Darío Benedetto rescindirá su contrato en Newell’s tras 9 partidos y sin goles: el motivo

La llegada de Darío Benedetto a Newell’s generó una enorme repercusión en todo el fútbol argentino, ya que venía con un flojísimo rendimiento: disputó 12 partidos con la camiseta de Olimpia, no convirtió goles y solo aportó dos asistencias. Y tras un gran bajón futbolístico, rescindió su vínculo, algo que también hará en el club rosarino.

A tres meses de su desembarco en la Lepra, el ex delantero de Boca y Olympique du Marseille solamente afrontó nueve cotejos con la camiseta rojinegra, no anotó tantos y brindó una asistencia. Tras la salida de Cristian Fabbiani como DT, de forma interina asumió Lucas Bernardi, quien no lo tendrá en cuenta, según reportó en TyC Sports el periodista Agustín Malvestitti.

Sobre la situación de Benedetto, BOLAVIP pudo saber que al futbolista de 35 años le ofrecieron quedarse a pelear por un lugar, pero optó por rescindir, algo que hará en las próximas horas. De esta manera, se marchará sin pena ni gloria, y ahora tendrá que buscar un nuevo destino.

A su vez, Bernardi le comunicó a los futbolistas Alejo Tabares, Gaspar Iñíguez y Josué Colmán que tampoco tendrán lugar y que deberán desempeñarse, por el momento, en la Reserva que todavía no logró clasificarse a los Playoffs del Torneo Proyección.

Darío Benedetto rescindirá su vínculo. (Foto: Prensa Newell’s)

Todos los clubes en donde jugó Darío Benedetto

Arsenal de Sarandí (2009-13)

Defensa y Justicia (2010)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2011)

Club Tijuana (2013-14)

Club América (2015-16)

Boca Juniors (2016-19)

Olympique du Marseille (2019-22)

Elche CF (2021-22)

Boca Juniors (2022-24)

Querétaro (2024)

Olimpia (2025)

Newell’s Old Boys (2025)

