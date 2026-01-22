Encuesta Bolavip: el candidato, la sorpresa, la decepción, la figura y el goleador del Torneo Apertura 2026

Este jueves se dará el comienzo del Torneo Apertura 2026 y los 30 equipos de la primera división disputarán su primer partido del año desde hoy al domingo. La expectativa es total y varios de los clubes buscarán, desde el minuto inicial, imponer sus condiciones para intentar cumplir con los objetivos pautados de antemano.

De la mano de una encuesta realizada en BOLAVIP, este medio pudo sacar conclusiones respecto a muchos de los equipos que formarán parte del campeonato en este 2026. Entre ellos, quién será el campeón, quién la gran decepción, quién la sorpresa y quiénes serán los líderes de cada zona. A continuación, todos los ternados según la encuesta.

El campeón – River

Con más del 30% de los votos (30.4%), el equipo de Marcelo Gallardo quedó como el principal favorito para llevarse el título del Apertura. Al Millonario lo siguió Independiente con el 26.1% y detrás, con los mismos votos, aparecen Boca y Racing, al contar con un 17.4%. Argentinos y Rosario Central, partiendo de más atrás, también sumaron votos.

Gonzalo Montiel tras anotar el gol de River ante Millonarios.

La sorpresa – Gimnasia de La Plata

El equipo del Bosque platense, que incorporó jerarquía con Nacho Fernández e Ignacio Miramón en el mediocampo, es el gran candidato a dar el batacazo según la encuesta de BOLAVIP. Cabe destacar que Gimnasia llegó a semifinales del Clausura, por lo que podría repetir la hazaña e incluso ir por más. Gimnasia se llevó el premio a la sorpresa tras conseguir el 26.1% de los votos.

Detrás aparecen nombres como Belgrano y Platense, ambos con 13%, y Tigre con un 8% un escalón debajo.

La decepción – Racing

Una nominación acorde a lo que aspira Racing este semestre. Con la espina clavada de la Libertadores, la Copa Argentina y el Clausura a fines del 2025, este año el equipo de Costas se reforzó para ser candidato a todo nuevamente. Sin embargo, según la encuesta de BOLAVIP, no dará la talla y será la gran decepción del semestre, luego de cosechar un 34.8% de los votos. Tras la Academia, aparecen Boca (30.4%) y Rosario Central (17.4%).

Racing, candidato a la gran decepción del semestre

Líder Zona A – Boca

Al igual que en el Clausura, el equipo de Claudio Úbeda arrasaría en la fase de grupos, ya que la encuesta de BOLAVIP arrojó un contundente 56.5% de los votos totales. Estudiantes, Independiente, Lanús y Vélez podrían darle pelea al haber recibido un puñado de votos.

Líder Zona B – River

River salió beneficiado como el campeón según la votación, y también como el líder de la Zona B del Apertura. El Millonario definiría todos los playoffs de local y eso lo llevaría con comodidad a la gran final. Según la encuesta, River se llevó el 60.9% de los votos del grupo, y tímidamente recibieron otros votos equipos como Racing, Argentinos Juniors y Central.

La figura – Ignacio Malcorra

Con escasa diferencia respecto a Exequiel Zeballos —apenas un voto— el ex volante de Rosario Central y flamante refuerzo de Independiente fue considerado el mejor jugador de la primera etapa del Apertura. Gustavo Quinteros lo tendrá en amplia consideración en el Rojo, y aspira a que sea como aquel Claudio Aquino en su Vélez campeón.

El goleador – Maravilla Martínez

Luego de una racha adversa en el Clausura, el delantero de Racing se destapó ante Boca en semifinales y en la final, por lo que arrancará el Apertura 2026 afilado. Tal es así que, entre todos los jugadores del fútbol argentino, Maravilla Martínez consiguió un 26% de los votos totales.

