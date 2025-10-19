Es tendencia:
Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

En el Estadio Jorge Luis Hirschi, el Pincha y el Tripero se enfrentan en una nueva edición del clásico de la ciudad. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Gimnasia y Estudiantes se miden en UNO.
Este domingo 19 de octubre, se enfrentan Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro comienza a 15:00 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Facundo Tello, y en el VAR está Hernán Mastrángelo.

El Pincha llega a este compromiso en la tercera posición de la tabla, y de conseguir la victoria llegaría a liderar su zona. Pese a ello, de los últimos 9 puntos en juego solo obtuvo tres por igualar en sus presentaciones.

La actualidad del Tripero no es nada buena, ya que viene de conseguir dos triunfos de los últimos nueve encuentros, y en la última actuación que tuvo como local, el plantel se fue insultado por los hinchas y también se confirmó la salida de Alejandro Orfila, su entrenador. Por lo tanto, esta tarde tiene el interinato de Fernando Zaniratto.

Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura: minuto a minuto

La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

La posible formación de Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

