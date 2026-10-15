Fabbiani reveló lo duro que es dirigir en el fútbol argentino: “Te pagan un mes y cuatro no”

El Ogro tuvo pasos como entrenador en Fénix, Deportivo Merlo, Deportivo Riestra y Newell´s antes de pasar al fútbol de Macedonia.

Como jugador fue un distinto, dueño de una técnica impresionante, Cristian Fabbiani dejó su huella por los lugares donde pasó. Como entrenador está dando sus primeros pasos y ya tuvo experiencias en el Ascenso y también en Primera con un ciclo recordado por Deportivo Riestra y un paso fugaz por Newell´s. Luego decidió incursionar en el fútbol de Macedonia, donde estuvo poco más de un mes en Vardar Skopje.

En diálogo exclusivo con Bolavip Chile, Cristian Fabbiani reveló por qué decidió pasar a un fútbol tan exótico como el de Macedonia: “Yo en realidad fui, primero porque el equipo de Macedonia jugaba la Champions, jugamos la Champions, y después fui porque saqué el carnet UEFA, que es muy complicado sacarlo”.

Además, agregó: “Ahora estoy habilitado para dirigir cualquier parte del mundo. Y bueno, tengo el de Conmebol y UEFA, que es muy complicado, porque piden un montón de requisitos. Así que por suerte lo tengo habilitado. Ir a jugar la Champions estuvo muy bueno por la experiencia”.

El fútbol argentino, según Fabbiani

Al ser consultado por las dificultades del fútbol argentino, el Ogro afirmó: “En Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. La verdad que para mí no es tan complicado, pero para el cuerpo técnico, lo sufre mucho cuando no te pagan todos los meses seguidos. Es difícil. Uno que jugó tanto tiempo puede subsistir, pero mi cuerpo técnico a veces se complica. Entonces uno siempre necesita ir a clubes serios, porque la verdad que se hace muy difícil para el día a día”.

Fabbiani dirigió Newell´s entre febrero y octubre de 2025. (Foto: Getty).

La chance de dirigir el Chile

“Es un país ordenado para vivir también, no es solamente el fútbol. Yo creo que también lo que a uno motiva al día de mañana es el orden con el que se vive en Chile, y el orden que tiene el fútbol chileno a la hora de los pagos. Eso es fundamental”, afirmó Fabbiani.

Publicidad

Además, reveló que ya tuvo contactos de un equipo: “Hace poquito me llamaron de Unión La Calera. Estuve también cerca de Deportes Concepción en su momento. Así que siempre el fútbol chileno está ahí presente”. Por lo pronto, el Ogro está sin club desde agosto de 2026, cuando decidió marcharse de Vardar Skopje.

DATOS CLAVE