Facundo Tello será el árbitro del partido inaugural de Canadá en el Mundial 2026

El bahiense será el encargado de impartir justicia en el encuentro que abrirá el Mundial en territorio canadiense.

Facundo Tello dirigirá su segunda Copa del Mundo. Después de haber arbitrado tres encuentros en Qatar 2022 (Suiza – Camerún y Corea del Sur – Portugal por fase de grupos y Marruecos – Portugal por los Cuartos de Final), el oriundo de Bahía Blanca será el encargado de administrar el juego en el partido que abre el torneo en Canadá.

Será este viernes 12 de junio en el BMO Field de la ciudad de Toronto, en el compromiso de la primera jornada del Grupo B entre el combinado local y su similar de Bosnia y Herzegovina. Estará acompañado por los jueces de línea Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en tanto que el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

Cabe recordar que Facundo Tello ya dirigió un partido ligado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue el cruce que protagonizaron por el Torneo Clasificatorio Intercontinental República Democrática del Congo y Jamaica el pasado 31 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara.

Vale mencionar que Tello, de 44 años, suma un total de 432 partidos oficiales dirigidos, de diferentes competencias, entre las que se destacan, además de Qatar 2022, el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, la Eurocopa de Alemania 2024, la Copa Árabe de la FIFA 2021, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y, por supuesto, Liga Profesional de Argentina, entre otros.

Facundo Tello en el Mundial de Clubes 2025. Getty Images.

Los otros dos partidos inaugurales del Mundial 2026

Además del puntapié que darán Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto, la Copa del Mundo 2026 tendrá otros dos partidos inaugurales. El principal será el que se desarrollará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca por el Grupo A entre México y Sudáfrica (arbitrado por el brasileño Wilton Pereira Sampaio), el encuentro que, en definitiva, hará la apertura de la competencia.

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Mientras que el viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos (que albergará la mayor cantidad de partidos: 78 de 104) tendrá su estreno contra Paraguay por el Grupo D (estará a cargo del neerlandés Danny Makkelie).

En síntesis