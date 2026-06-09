Bruno Guimaraes de la Selección de Brasil: ”Argentina no era favorita”

El mediocampista brasileño le apuntó a la prensa de su país por hablar de favoritismo antes de la Copa Mundial. "Argentina no era favorita en el último Mundial y lo ganó", comentó.

La Selección de Brasil llega a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en medio de cuestionamientos. Si bien siempre será considerada una de las candidatas por lo que es su historia, lo cierto es que en el último tiempo le costó hacerse respetar.

Desde 2021 hasta la fecha, sufrió un palo tras otro. Con Argentina perdió la Final de la Copa América 2021 y los dos encuentros por las Eliminatorias (el del gol de Otamendi en el Maracaná fue la primera derrota de local en el torneo clasificatorio para el Mundial). Y en Qatar 2022 y la Copa América 2024 solo llegó a los Cuartos de Final.

Y desde la última competencia ecuménica hasta el presente, pasaron cuatro entrenadores. Tite, Fernando Diniz (que dirigía al Fluminense en simultáneo) y Dorival Junior (el DT que padeció el 4 a 1 en el Monumental) no le encontraron la vuelta. Y la preocupación elevó de tal manera en la CBF que fueron a buscar una solución en el extranjero, más precisamente en España, en donde aceleraron la salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid.

No obstante, aunque la jerarquía del italiano renovó la ilusión de los brasileños, la Verdeamarela no termina de convencer. De hecho, desde que asumió Ancelotti siguió con los altibajos. Lleva 12 encuentros dirigidos, de los cuales ganó 7, empató 2 y perdió 3.

Brasil fue campeón del mundo por última vez en el 2002. Getty Images.

Por este escenario, la prensa del país no considera que Brasil sea favorita, algo a lo que Bruno Guimaraes le quitó importancia: “Argentina no era favorita en el último mundial y lo ganó. El favoritismo es importante para la prensa, pero para nosotros no lo es”.

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En esa misma línea, con efusividad, en conferencia de prensa, remarcó: ”Brasil es uno de los favoritos en cualquier competición que disputa, nadie tiene cinco estrellas en el pecho. Sabemos que eso no entra a la cancha, pero estamos acá para jugar nuestro fútbol. Hay que respetar a nuestra selección”.

Para cerrar, el futbolista del Newcastle destacó que donde más se estima a la Selección es afuera de la propia Brasil: ”En Inglaterra, todas las personas con las que hablo respetan mucho a Brasil. Siempre seremos uno de los favoritos. Eso no significa que el favorito vaya a ganar, pero estamos en la pelea para mostrar nuestro mejor fútbol y, si todo sale bien, ser campeones del mundo”.

El cronograma de Brasil en la Copa del Mundo 2026

En la Copa del Mundo 2026, Brasil encabeza el Grupo C y disputará todos sus partidos de la fase de grupos en la costa este de los Estados Unidos. La Canarinha iniciará su camino el sábado 13 de junio enfrentando a Marruecos en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, continuará su participación el viernes 19 de junio ante Haití en Filadelfia, y cerrará esta primera etapa el miércoles 24 de junio contra Escocia en Miami, buscando asegurar su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

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En síntesis