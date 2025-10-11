Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Fue promesa de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora ascendió a Primera con Gimnasia de Mendoza

El surgido de las divisiones inferiores del Millonario y que tuvo pasos por la Selección Argentina Sub 20, acaba de conseguir el ascenso.

Por Nahuel De Hoz

Los festejos de Gimnasia de Mendoza tras conseguir el ascenso a Primera División.
Los festejos de Gimnasia de Mendoza tras conseguir el ascenso a Primera División.

¡Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera División! Después del empate 1-1 ante Deportivo Madryn en el tiempo regular, se impusieron en los penales y consiguieron el tan ansiado boleto a la Liga Profesional de Fútbol. Lo llamativo es que en el conjunto de Cuyo jugó un futbolista que era una de las grandes promesas de River hace muy pocos años y no fue tenido en cuenta.

El protagonista en cuestión es Jeremías Rodríguez Puch, surgido de las divisiones inferiores del Millonario y nunca tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Aunque nunca debutó como profesional con la camiseta rojiblanca, bien sabe lo que es vestir esos colores ya que la representó durante prácticamente toda su vida por su largo camino por las categorías menores de la institución.

Lo cierto es que en esta oportunidad, consiguió el ascenso con Gimnasia de Mendoza y jugará en Primera División. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y vivió dentro del campo de juego el momento de explosión al sellar el pasaje a la máxima categoría del fútbol argentino. Aunque jugó los últimos minutos del encuentro, no estuvo entre los pateadores asignados.

Jeremías Rodríguez Puch, futbolista de Gimnasia de Mendoza.

Jeremías Rodríguez Puch, futbolista de Gimnasia de Mendoza.

Una vez consumado este objetivo, retrocedamos en el tiempo. Llegó a River en Octava, se probó, quedó pero no fue más. A fin de año, por insistencia de su madre, decidió fichar y empezó a entrenar en Séptima. Para tomar dimensión de la categoría en la que jugaba, compartió plantel durante un buen tiempo con jugadores como Cristian Ferreira y Santiago Sosa, de gran presente.

Con el paso del tiempo, Pocho no hacía más que mejorar. Por ese motivo, en edad de Quinta fue subido a Reserva y empezó a ser convocado a la Selección Argentina Sub 20, que en ese entonces lideraba Sebastián Beccacece. Tal era su prometedor futuro que empezaba a coquetear con integrar el plantel profesional pero, finalmente, nunca fue elegido por el Muñeco Gallardo.

Publicidad

Para comprender mejor su proyección, era capitán de la Reserva en un equipo que integraban Julián Álvarez y Enzo Fernández, hoy principales estrellas de la Selección Argentina campeona del mundo y de sus respectivos clubes de elite. Luego decidió salir en busca de rodaje y fue ahí cuando fue cedido a Académico Viseu de Portugal durante una temporada hasta volver al país.

Jeremías Rodríguez Puch, ex promesa de River Plate.

Jeremías Rodríguez Puch, ex promesa de River Plate.

En enero de 2022 se fue libre de River y firmó contrato con San Martín de San Juan, donde jugó 18 partidos y convirtió dos goles. A principios de 2023 arribó a Gimnasia de Mendoza y poco a poco se fue consolidando cada vez más hasta llegar a este presente: ser una de las piezas fundamentales del equipo para conseguir el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Publicidad
Gimnasia de Mendoza le ganó por penales a Deportivo Madryn y ascendió a Primera División

ver también

Gimnasia de Mendoza le ganó por penales a Deportivo Madryn y ascendió a Primera División

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Gallardo confirmó los convocados de River para recibir a Sarmiento
River Plate

Gallardo confirmó los convocados de River para recibir a Sarmiento

Gallardo no lo tuvo en cuenta, pero ahora Elián Giménez busca cautivarlo jugando para Sarmiento
River Plate

Gallardo no lo tuvo en cuenta, pero ahora Elián Giménez busca cautivarlo jugando para Sarmiento

River hoy: la formación vs. Sarmiento, detalles sobre las elecciones de noviembre y confirmación de Scaloni sobre Rivero
River Plate

River hoy: la formación vs. Sarmiento, detalles sobre las elecciones de noviembre y confirmación de Scaloni sobre Rivero

Con Superclásico entre Boca y River, así se jugarían los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Con Superclásico entre Boca y River, así se jugarían los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo