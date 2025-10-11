Fue promesa de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora ascendió a Primera con Gimnasia de Mendoza

¡Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera División! Después del empate 1-1 ante Deportivo Madryn en el tiempo regular, se impusieron en los penales y consiguieron el tan ansiado boleto a la Liga Profesional de Fútbol. Lo llamativo es que en el conjunto de Cuyo jugó un futbolista que era una de las grandes promesas de River hace muy pocos años y no fue tenido en cuenta.

El protagonista en cuestión es Jeremías Rodríguez Puch, surgido de las divisiones inferiores del Millonario y nunca tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Aunque nunca debutó como profesional con la camiseta rojiblanca, bien sabe lo que es vestir esos colores ya que la representó durante prácticamente toda su vida por su largo camino por las categorías menores de la institución.

Lo cierto es que en esta oportunidad, consiguió el ascenso con Gimnasia de Mendoza y jugará en Primera División. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y vivió dentro del campo de juego el momento de explosión al sellar el pasaje a la máxima categoría del fútbol argentino. Aunque jugó los últimos minutos del encuentro, no estuvo entre los pateadores asignados.

Jeremías Rodríguez Puch, futbolista de Gimnasia de Mendoza.

Una vez consumado este objetivo, retrocedamos en el tiempo. Llegó a River en Octava, se probó, quedó pero no fue más. A fin de año, por insistencia de su madre, decidió fichar y empezó a entrenar en Séptima. Para tomar dimensión de la categoría en la que jugaba, compartió plantel durante un buen tiempo con jugadores como Cristian Ferreira y Santiago Sosa, de gran presente.

Con el paso del tiempo, Pocho no hacía más que mejorar. Por ese motivo, en edad de Quinta fue subido a Reserva y empezó a ser convocado a la Selección Argentina Sub 20, que en ese entonces lideraba Sebastián Beccacece. Tal era su prometedor futuro que empezaba a coquetear con integrar el plantel profesional pero, finalmente, nunca fue elegido por el Muñeco Gallardo.

Para comprender mejor su proyección, era capitán de la Reserva en un equipo que integraban Julián Álvarez y Enzo Fernández, hoy principales estrellas de la Selección Argentina campeona del mundo y de sus respectivos clubes de elite. Luego decidió salir en busca de rodaje y fue ahí cuando fue cedido a Académico Viseu de Portugal durante una temporada hasta volver al país.

Jeremías Rodríguez Puch, ex promesa de River Plate.

En enero de 2022 se fue libre de River y firmó contrato con San Martín de San Juan, donde jugó 18 partidos y convirtió dos goles. A principios de 2023 arribó a Gimnasia de Mendoza y poco a poco se fue consolidando cada vez más hasta llegar a este presente: ser una de las piezas fundamentales del equipo para conseguir el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

