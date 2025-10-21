Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional terminó en escándalo. Tras los primeros 45 minutos del encuentro, con el Lobo Jujeño ganando por 1 a 0 gracias al gol de Alejandro Quintana, el árbitro Lucas Comesaña ordenó la suspensión del compromiso en el entretiempo.

El motivo de dicha decisión, argumentada por el propio colegiado, fue por una denuncia ante los medios de que los dirigentes de Gimnasia de Jujuy lo amenazaron en el vestuario durante el entretiempo por los polémicos fallos de la jornada. Pese a que iba ganando, el equipo local reclamó con vehemencia por un penal no cobrado y la expulsión de Matías Noble en tiempo añadido.

Este martes, se conocieron las frases que los dirigentes del equipo de Jujuy soltaron contra el árbitro de la jornada. “Dirijan bien, o los meto presos a todos”, fue la amenaza que el secretario de Gimnasia le dijo a Lucas Comesaña y que causó la suspensión del compromiso con los 45 minutos finales por disputarse.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de AFA deberá tomar una decisión con lo que debería suceder con este compromiso de la Primera Nacional. La fecha del fallo sería, en principio, este jueves de manera provisoria.

Las posibles consecuencias al fallo

En relación a lo que el fallo del TDD pueda señalar, aparecen varias posibilidades. Como primera opción, la suspensión total del cruce de cuartos de final y clasificación de Deportivo Madryn a la próxima instancia.

Otra alternativa es la de otorgarle el triunfo por 3 a 0 al equipo dirigido por Leandro Gracián, y que la vuelta se juegue en la ciudad patagónica con la ventaja deportiva para Madryn por la posición en la tabla.

Por último, otra opción es que se reanuden los 45 minutos que faltan y que luego se defina la serie en Chubut. En los próximos días se conocerá fehacientemente la resolución.

