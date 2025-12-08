Quién es el árbitro de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025

Este lunes feriado en Argentina, Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025. En una nueva edición del clásico platense pero esta vez en un mata-mata y por un lugar en la final, el partido comienza a las 17 horas para definir al clasificado y definir el encuentro decisivo que será en Santiago del Estero y frente a Racing, que espera sin apuro.

Mientras el Lobo viene de eliminar a Unión de Santa Fe (2-1) y a Barracas Central (2-0), ambos cotejos en condición de visitantes, mientras que ahora lo hará en el Bosque. En contraparte, el Pincha dejó en el camino al candidato Rosario Central (1-0) en una tarde caliente en el Gigante de Arroyito y luego venció a Central Córdoba (1-0). Por eso el arbitraje será fundamental esta tarde.

Lo cierto es que, para el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, el árbitro designado es Facundo Tello. El experimentado de 43 años que también es internacional para Conmebol y FIFA, es el encargado de impartir justicia en el compromiso estelar por la segunda semifinal del campeonato doméstico y que definirá qué equipo avanza a la final y cuál queda eliminado.

Facundo Tello, árbitro argentino. (Getty Images)

El nacido en Bahía Blanca cuenta con un equipo de suma experiencia. Junto a él y como jueces línea están Pablo Acevedo y Diego Bonfa, que tienen una misión más que relevante en un duelo habitualmente caliente, con el agravante de ser una eliminación directa. Además, Sebastián Zunino es el cuarto árbitro encargado de los bancos de suplentes y ante cualquier urgencia.

A su vez, hay que tener en cuenta otro factor más que importante en partidos de alto voltaje como este. Es que no puede pasar desapercibida la presencia de la herramienta tecnológica para revisar jugadas decisivas, que pueden cambiar drásticamente el trámite del partido. Por ese motivo, Lucas Novelli es el encargado del VAR, mientras que en el AVAR está Gastón Suárez.

Facundo Tello, árbitro argentino revisando una jugada en el VAR. (Getty Images)

