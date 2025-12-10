Le recordó Madrid: la chicana de la Copa Argentina a Boca a 7 años de la derrota en la final de Libertadores ante River

El pasado 9 de diciembre se cumplió el séptimo aniversario de uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol de Sudamérica, en el que por la final de la Copa Libertadores 2018, River le ganó a Boca 3 a 1 en el Santiago Bernabéu y se consagró campeón del certamen.

En este contexto, la cuenta oficial de la Copa Argentina, publicó posteo sobre su torneo, en el que dejó una pequeña chicana para el elenco de la Ribera, debido a que les recordó esta dura derrota que los privó de ganar la ansiada séptima Libertadores, ni más ni menos que en la cara de su rival.

“El 9/12 antes del 9/12”, fue el posteo de la Copa Argentina para recordar el título del Millonario en la edición 2017, en la que venció 2 a 1 en la final a Atlético Tucumán en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza, gracias a los goles de Ignacio Scocco e Ignacio Fernández.

Gracias a este título, sumado a su buen desempeño en la tabla anual, el elenco comandado por Marcelo Gallardo logró la clasificación a la Copa Libertadores 2018, en donde la historia es conocida, ya que venció en la final al Xeneize para quedarse con su cuarta corona en el certamen.

El detalle con el que River cargó a Boca en un nuevo aniversario de conquista de la Libertadores de 2018

Con motivo del séptimo aniversario de la conquista, las redes sociales oficiales de River compartieron un video recordando la gesta con algunos de los momentos más importantes de aquella Libertadores. La chicana para el rival de toda la vida fue que las publicaciones salieron exactamente a las 9.12 horas, con un guiño a aquella fecha que quedó marcada a fuego en la historia del club de Núñez.

D´Onofrio recordó el histórico título

En diálogo con Olé, Rodolfo D´Onofrio recordó aquella gesta: “El 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre. Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo´”

Además, agregó: “Creo que River nunca va a dejar de recordar el 9 de diciembre del 2018. Pero una cosa es recordar y otra cosa es pensar que los jugadores con eso ya están, que ya lograron lo que tenían que lograr. Y no. Los jugadores, sobre todo ahora que hay una renovación tan grande, quienes están llegando, tienen que tener la humildad, el amor por los colores, dejar hasta la última gota dentro del campo y empezar modestamente a reconstruir lo que queremos que River sea siempre”.

