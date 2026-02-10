Fue una promesa de River, debutó en Primera con Marcelo Gallardo y es nuevo refuerzo de Agropecuario

El mercado de pases del ascenso del fútbol argentino continúa en marcha y Agropecuario cerró a un refuerzo importante. Tomás Lecanda, futbolista surgido en River y perteneciente a Tigre, llegará al Sojero a préstamo buscando la continuidad que no tuvo en la máxima categoría.

De acuerdo a lo informado por el periodista Luciano García, el marcador central renovó su vínculo con el Matador para irse cedido al equipo de Segunda División. La operación se cerró por un año, sin cargo y sin opción de compra.

En la última temporada, Lecanda jugó a préstamo en San Martín de San Juan, en donde alcanzó a disputar 16 encuentros de caracter oficial. Allí aportó un gol y una asistencia, pero no pudo evitar el descenso del Verdinegro.

Lecanda debutó en un contexto de emergencia en 2021, cuando el plantel de River tuvo un brote de COVID-19. Si bien mostró un buen rendimiento, el zaguero no tuvo más oportunidades y es por eso que pasó por Barracas Central y Aldosivi a préstamo. Una vez recuperado de una rotura de ligamentos, el central fue cedido a Argentinos Juniors y luego rescindió con el Millonario para llegar libre a Tigre.

Lecanda, protagonista de un partido histórico

El 19 de mayo de 2021, Tomás Lecanda fue uno de los once futbolistas que salió a la cancha para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Aquella noche, Gallardo contaba únicamente con once jugadores de campo debido a una importante cantidad de casos positivos de coronavirus en el plantel, por lo que Enzo Pérez fue al arco.

Sin público, sin arquero y con un contexto muy adverso, el Millonario logró imponerse por 2 a 1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. Sin lugar a dudas, un partido que marcó a fuego a Lecanda y compañía.

