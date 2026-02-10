Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Fue una promesa de River, debutó en Primera con Marcelo Gallardo y es nuevo refuerzo de Agropecuario

El futbolista llegará a préstamo por un año al equipo de la Primera Nacional. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Fue una promesa de River, debutó en Primera con Marcelo Gallardo y es nuevo refuerzo de Agropecuario
© Getty ImagesFue una promesa de River, debutó en Primera con Marcelo Gallardo y es nuevo refuerzo de Agropecuario

El mercado de pases del ascenso del fútbol argentino continúa en marcha y Agropecuario cerró a un refuerzo importante. Tomás Lecanda, futbolista surgido en River y perteneciente a Tigre, llegará al Sojero a préstamo buscando la continuidad que no tuvo en la máxima categoría.

De acuerdo a lo informado por el periodista Luciano García, el marcador central renovó su vínculo con el Matador para irse cedido al equipo de Segunda División. La operación se cerró por un año, sin cargo y sin opción de compra.

En la última temporada, Lecanda jugó a préstamo en San Martín de San Juan, en donde alcanzó a disputar 16 encuentros de caracter oficial. Allí aportó un gol y una asistencia, pero no pudo evitar el descenso del Verdinegro.

Lecanda debutó en un contexto de emergencia en 2021, cuando el plantel de River tuvo un brote de COVID-19. Si bien mostró un buen rendimiento, el zaguero no tuvo más oportunidades y es por eso que pasó por Barracas Central y Aldosivi a préstamo. Una vez recuperado de una rotura de ligamentos, el central fue cedido a Argentinos Juniors y luego rescindió con el Millonario para llegar libre a Tigre.

Lecanda, protagonista de un partido histórico

El 19 de mayo de 2021, Tomás Lecanda fue uno de los once futbolistas que salió a la cancha para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Aquella noche, Gallardo contaba únicamente con once jugadores de campo debido a una importante cantidad de casos positivos de coronavirus en el plantel, por lo que Enzo Pérez fue al arco.

Sin público, sin arquero y con un contexto muy adverso, el Millonario logró imponerse por 2 a 1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. Sin lugar a dudas, un partido que marcó a fuego a Lecanda y compañía.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Tomás Lecanda se suma a Agropecuario a préstamo por un año sin opción de compra.
  • El defensor central renovó con Tigre tras disputar 16 partidos en San Martín (SJ).
  • Lecanda debutó en River Plate el 19 de mayo de 2021 por Copa Libertadores.
Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

ver también

Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

La decisión que tomó River con Matías Galarza Fonda ante la oferta que llegó desde la MLS

ver también

La decisión que tomó River con Matías Galarza Fonda ante la oferta que llegó desde la MLS

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Tras criticar a Lisandro Martínez, Paul Scholes pidió a Cuti Romero para Manchester United: “Amo su carácter”
Noticias de la Premier League

Tras criticar a Lisandro Martínez, Paul Scholes pidió a Cuti Romero para Manchester United: “Amo su carácter”

Juan Román Riquelme fue denunciado por un supuesto fraude en Boca
Boca Juniors

Juan Román Riquelme fue denunciado por un supuesto fraude en Boca

El arquero que quiere nacionalizar Gustavo Alfaro para que juegue el Mundial con la Selección de Paraguay
Mundial 2026

El arquero que quiere nacionalizar Gustavo Alfaro para que juegue el Mundial con la Selección de Paraguay

Rafael Nadal: “Carlos Alcaraz es una leyenda del tenis”
Tenis

Rafael Nadal: “Carlos Alcaraz es una leyenda del tenis”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo