La sorprendente decisión de Gallardo con el plantel de River tras el empate ante Vélez y no clasificar a la Copa Libertadores

El empate de este domingo ante Vélez por 0-0, terminó de confirmar lo que ya parecía un hecho: River no clasificó a la Copa Libertadores 2026. Tal como ocurrió en cada uno de los últimos partidos, el Millonario no pudo ser más que el rival sobre el campo de juego y hasta mereció perder. En ese contexto tan adverso, Marcelo Gallardo tomó una sorprendente decisión con el plantel.

Esta nueva igualdad sin goles frente al Fortín, lo marginó a la Copa Sudamericana por mantenerse en el cuarto puesto de la tabla anual. La única forma de entrar directo a la Libertadores es siendo campeón del Torneo Clausura 2025 en disputa. Aunque también existe la posibilidad de que pueda ingresar al repechaje en el caso de que Boca, Rosario Central o Argentinos se consagren.

Lo cierto es que Gallardo le dio el lunes libre al plantel de River. En medio de este pésimo presente futbolístico que atraviesa el equipo, el director técnico creyó necesario un descanso para los jugadores de cara a lo que viene. De esta manera, regresarán a los entrenamientos habituales durante la jornada del martes en el predio que la institución posee en la zona de Ezeiza.

La formación titular de River ante Vélez.

En una clara señal de que el Muñeco pretende que los futbolistas cambien de aire con vistas hacia los octavos de final del Torneo Clausura 2025, les otorgó el día libre para que descansen y estén junto a su círculo íntimo. Este martes vuelven a los ensayos en el River Camp, para preparar el compromiso del próximo fin de semana, ni bien se enteren el rival para enfrentarlo de visitante.

Para el primer duelo de eliminación directa del campeonato doméstico, Gallardo ya sabe que recuperará a Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda. A su vez, está pendiente a la recuperación de Gonzalo Montiel y de Facundo Colidio, que son un poco más complejas y dependen exclusivamente de la evolución que se vaya viendo en el día a día.

Por otro lado y a raíz de lo acontecido en el campo de juego del Estadio José Amalfitani durante la jornada del domingo, Fabricio Bustos se realizó los estudios médicos correspondientes para conocer el grado de la lesión. Cabe recordar que cuando promediaba el primer tiempo sintió un dolor muscular en el gemelo derecho y se vio obligado a ser reemplazado inmediatamente.

