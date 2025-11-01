Independiente y Atlético Tucumán se enfrentan este sábado desde las 20, en el Libertadores de América, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Rojo busca seguir en levantada tras reencontrarse con el triunfo en la jornada anterior, mientras que el Decano intenta recomponerse de la salida de Lucas Pusineri y dejar atrás una racha de dos derrotas al hilo. El árbitro designado es Sebastián Martínez y la televisación está a cargo de ESPN Premium.
Fútbol argentino
Independiente vs. Atlético Tucumán EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium: minuto a minuto
En un duelo de necesitados, el Rojo y el Decano se miden en Avellaneda, por la fecha 14.
Posible formación de Independiente
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Lautaro Millan, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.
Publicidad
Palabra autorizada
Lee también
Entrevista
Fue campeón del mundo, figura en Independiente y metió un gol histórico, pero se retiró joven: "Fuimos los que empezamos este glorioso camino"
Copa Libertadores
La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo
Fútbol Argentino
Fin de la racha negativa: Independiente goleó 3-0 a Platense
Fútbol europeo