Independiente vs. Atlético Tucumán EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium: minuto a minuto

Independiente y Atlético Tucumán se enfrentan este sábado desde las 20, en el Libertadores de América, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Rojo busca seguir en levantada tras reencontrarse con el triunfo en la jornada anterior, mientras que el Decano intenta recomponerse de la salida de Lucas Pusineri y dejar atrás una racha de dos derrotas al hilo. El árbitro designado es Sebastián Martínez y la televisación está a cargo de ESPN Premium.