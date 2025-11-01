Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Independiente vs. Atlético Tucumán EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium: minuto a minuto

En un duelo de necesitados, el Rojo y el Decano se miden en Avellaneda, por la fecha 14.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Lautaro Millan, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.

Publicidad

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Independiente y Atlético Tucumán se miden en Avellaneda.
© Prensa Independiente/Atlético TucumánIndependiente y Atlético Tucumán se miden en Avellaneda.

Independiente y Atlético Tucumán se enfrentan este sábado desde las 20, en el Libertadores de América, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El Rojo busca seguir en levantada tras reencontrarse con el triunfo en la jornada anterior, mientras que el Decano intenta recomponerse de la salida de Lucas Pusineri y dejar atrás una racha de dos derrotas al hilo. El árbitro designado es Sebastián Martínez y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Fue campeón del mundo, figura en Independiente y metió un gol histórico, pero se retiró joven: "Fuimos los que empezamos este glorioso camino"
Entrevista

Fue campeón del mundo, figura en Independiente y metió un gol histórico, pero se retiró joven: "Fuimos los que empezamos este glorioso camino"

La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo
Copa Libertadores

La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo

Fin de la racha negativa: Independiente goleó 3-0 a Platense
Fútbol Argentino

Fin de la racha negativa: Independiente goleó 3-0 a Platense

Manchester City evalúa repescar al Diablito Echeverri de manera anticipada: el motivo
Fútbol europeo

Manchester City evalúa repescar al Diablito Echeverri de manera anticipada: el motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo