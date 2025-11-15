Es tendencia:
Independiente 1 vs. 0 Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: ¡Gol de Ávalos!

El Rojo y el Canalla chocan en Avellaneda, por el cierre de la fase regular del campeonato.

27'PT: ¡GOLAZO DE INDEPENDIENTE!

De manera espléndida, Ávalos conectó de palomita un centro de Zabala a la altura del área chica. Nada pudo hacer Fatura Broun, que se quedó inmóvil.

23'PT: Baja la intensidad del partido

Tras un comienzo furioso, decreció notablemente la cantidad de ocasiones de peligro que generan desde ambos lados. Igualmente, el encuentro sufre pocas detenciones.

16'PT: Partido de ida y vuelta

La pelota se frena poco en la mitad de cancha y llega rápido a ambas áreas. Por el momento, los arqueros tienen un trabajo interesante.

5'PT: ¡SALVA BROUN!

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Independiente y Rosario Central ya juegan en el LDA-REB.

Por qué no juega Di María

El Fideo no fue convocado por Holan para visitar Avellaneda. Esto se debe a que acumula cuatro tarjetas amarillas y está al borde de la suspensión. Si recibiera una más, quedarían afuera del cruce de octavos de final del Torneo Clausura, que por el momento sería ante Estudiantes de La Plata. Para evitar ese riesgo, fue preservado.

Posible formación de Rosario Central

Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

Por Bruno Carbajo

Independiente y Rosario Central se miden en el cierre del Torneo Clausura.
Independiente recibe a Rosario Central, este sábado desde las 21.30 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Rojo buscará quedar lo más cerca posible de puestos de Copa Sudamericana, para luego depender de una combinación de resultados, mientras que el Canalla no pone nada en juego y plantea un once alternativo, sin Ángel Di María. El árbitro designado es Sebastián Zunino y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

