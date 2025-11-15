Independiente 1 vs. 0 Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura: ¡Gol de Ávalos!

El Fideo no fue convocado por Holan para visitar Avellaneda. Esto se debe a que acumula cuatro tarjetas amarillas y está al borde de la suspensión. Si recibiera una más, quedarían afuera del cruce de octavos de final del Torneo Clausura, que por el momento sería ante Estudiantes de La Plata. Para evitar ese riesgo, fue preservado.

La pelota se frena poco en la mitad de cancha y llega rápido a ambas áreas. Por el momento, los arqueros tienen un trabajo interesante.

Independiente recibe a Rosario Central, este sábado desde las 21.30 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El Rojo buscará quedar lo más cerca posible de puestos de Copa Sudamericana, para luego depender de una combinación de resultados, mientras que el Canalla no pone nada en juego y plantea un once alternativo, sin Ángel Di María. El árbitro designado es Sebastián Zunino y la televisación está a cargo de ESPN Premium.