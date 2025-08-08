La razón por la que Lucas Pratto todavía no pudo hacer su debut con Sarmiento: “Uno ya sabe que es grande”

Sarmiento dio un golpe sobre la mesa en el último mercado de pases y anunció la contratación de Lucas Pratto, quien con 37 años recién cumplidos llegó procedente de Libertad de Paraguay para reforzar a un equipo que en este Clausura 2025 vuelve a estar muy comprometido en la lucha por no descender.

El campeón de la Copa Libertadores con River en 2018llegó a Junín con Javier Sanguinetti como entrenador, pero al cabo de tres partidos, en los que no sumó minutos y el equipo sumó dos empates y una derrota, este fue cesado para dar lugar a la contratación de Facundo Sava, quien este jueves tuvo su conferencia de prensa de presentación.

Durante la misma, previo a viajar a San Juan para enfrentar a San Martín este sábado, el nuevo DT fue consultado sobre la situación de Pratto, pero fue muy hermético en su respuesta. “Sabíamos que había jugadores que venían poniéndose a punto y nosotros en estos días acompañamos esa puesta a punto. Están mucho mejor. Esperemos poder utilizarlos lo más rápido posible”, dijo sin hacer hincapié en un nombre propio.

Aunque Sarmiento ya arribó a suelo sanjuanino, no hizo oficial la primera lista de convocados del DT, por lo que el único indicio es la última práctica de fútbol que no tuvo al Oso en el equipo titular. Así las cosas, es improbable que esté en condiciones de sumar minutos en la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Pratto tiene contrato con Sarmiento hasta diciembre de 2026.

¿Qué dijo Pratto sobre su situación?

Horas después que el plantel partiera rumbo a San Juan, desde la cuenta oficial de Youtube de Sarmiento publicaron una entrevista mano a mano con Lucas Pratto, en la que brindó más detalles sobre su situación actual. “Uno ya es grande y sabe que tal vez no puede exigir jugar todos los partidos. Yo quiero sumar desde donde me toque”, manifestó.

Y sobre la razón por la que todavía no pudo sumar ni un solo minuto, explicó: “Estoy haciendo unos ajustes de una lesión que tuve y quiero estar realmente al cien por ciento para cuando me toque estar, sean diez, quince, veinte, treinta o un partido entero. Mi idea es estar ya, pero va a depender más del cuerpo técnico que de mí”.

¿Será Sarmiento el último club de Pratto?

Lucas Pratto firmó contrato con Sarmiento hasta diciembre de 2026 y en la entrevista que concedió a la prensa oficial del club dio el indicio de que una vez finalizado el vínculo, cuando ya tendrá 38 años, podría decidir poner fin a su carrera profesional. “No quiero jugar hasta los 40 años. No me parece, en mí físico, que sea necesario”, señaló.