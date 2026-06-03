El futbolista viral de Nueva Zelanda le concedió una entrevista a Luzu TV y compartió sus conocimientos sobre la Liga Profesional.

A solo 8 días del Mundial 2026, un inesperado protagonista se está llevando toda la atención. Es que la vida de Tim Payne cambió de un día para otro cuando un influencer se decidió a hacerlo viral con la ayuda de sus seguidores y todo se salió de control rápidamente.

El futbolista de la Selección de Nueva Zelanda, que milita en el Wellington Phoenix de la liga local, pasó de tener 4 mil followers en su cuenta de Instagram a contar ahora con 4,8 millones. Valentín Scarsini, conocido como @elscarso en sus redes, fue el autor de esta idea viral.

El lateral derecho de 32 años se prepara para disputar por primera vez la cita mundialista, torneo al que su selección regresa tras 16 años de ausencia. En ese contexto de fervor por el jugador, Luzu TV logró contactarlo al aire durante su emisión de Nadie Dice Nada.

Marcos Giles, actual influencer que tuvo pasos como futbolista profesional en el ascenso de Italia y Nueva Zelanda, consiguió el teléfono de Payne por contar con un amigo en común. En vivo, hicieron el intento de comunicarse con él y el futbolista se prestó a una breve charla.

NOS ATENDIÓ TIM PAYNE pic.twitter.com/gCPWcF3Vc6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 3, 2026

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“La última semana y estos días han sido una locura. No podía creerlo ayer después del partido”, explicó Payne e hizo mención a la derrota de este martes por 4-0 de Nueva Zelanda ante Haití en Miami por un amistoso preparatorio. “No fue la mejor actuación, pero estamos aquí para entrenar y prepararnos para el Mundial, el torneo más importante del planeta”, admitió el oceánico.

Luego, el Mito le preguntó si conocía algo de Argentina y, directamente, nombró a los dos clubes con los que está familiarizado: “Conozco a Boca y a River Plate”. Además, reveló que ahora debe planear un viaje para encontrarse con el público que lo adoptó como propio de la noche a la mañana: “Tengo que ir ahora”.

Tim Payne conoció a El Scarso

Este miércoles por la mañana Payne y El Scarso tuvieron su primer encuentro tras la locura de la viralización de sus perfiles. “La semana pasada fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo”, escribió el jugador.

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