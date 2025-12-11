Mientras tiene chances de irse de Aston Villa, Dibu Martínez reveló si volverá a Independiente

A lo largo del último tiempo, en Europa cobró muchísima fuerza el rumor de que Emiliano Martínez abandonará Aston Villa. Y es que siguen vigentes los deseos de Tottenham y Manchester United, quienes quieren contratarlo. Pero mientras surge la posibilidad de que cambie de equipo dentro de Inglaterra, los hinchas de Independiente sueñan con tenerlo en Avellaneda.

La historia del marplatense de 33 años comenzó hace muchísimo tiempo, pero dio el salto al estrellato cuando fue el gran protagonista de la noche brasileña en la tanda de penales ante Colombia, por la Copa América en 2021. Y antes de lucirse con la Selección Argentina, hizo inferiores en el Rojo. Sin embargo, nunca pudo debutar como profesional.

Llegó al club de Avellaneda con 10 años, estuvo durante seis temporadas formándose en las inferiores y fue adquirido por Arsenal, quien lo cedió a préstamo a Oxford United, donde hizo su estreno. Pero siempre le quedó pendiente jugar con el heptacampeón de la Copa Libertadores.

“Siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero lo veo lejos. Tengo dos años de contrato, tengo el Mundial por delante, estoy en mi mejor momento”, exclamó en una entrevista que le brindó a DSports. Y agregó: “Va a ser muy difícil que vuelva, si vuelvo quiero hacerlo bien como ahora. Hacerlo tan grande no es algo que yo quiera, las últimas balas se van perdiendo”.

Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

¿Dibu Martínez puede ir a la MLS o Arabia Saudita?

Ante la posibilidad de cambiar de país para continuar jugando, durante la misma entrevista le consultaron si le gustaría emigrar hacia el fútbol estadounidense o el saudí, donde hay grandes estrellas mundiales.

“Estoy abierto. Sé que la Premier League es la mejor liga del mundo, competís todos los partidos. Si no sacás una pelota al ángulo todos los partidos, perdés. La próxima decisión será para estar entre familia”, resaltó.

¿Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa?

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.

