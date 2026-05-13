Las formaciones de River y Gimnasia de La Plata para buscar las semifinales del Torneo Apertura

El Millonario y El Lobo se enfrentan desde las 21.30 en el Estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura. Ambos equipos presentarán modificaciones respecto a las alineaciones con la que jugaron los octavos el fin de semana.

River y Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro que podrá verse en vivo por ESPN Premium y TNT Sports contará con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal y tendrá en el VAR a Lucas Novelli.

Tanto El Millonario, que viene de eliminar a San Lorenzo, como El Lobo, que despachó a Vélez, saldrían a la cancha con modificaciones respecto a las alineaciones que plantearon el pasado fin de semana. Las de Coudet están relacionadas a cuestiones tácticas, mientras que las de Pereyra tienen que ver con sanciones, cumplidas y a cumplir.

Por el lado de River, Eduardo Coudet dejó afuera de la convocatoria a Kendry Páez e Ian Subiabre, pero también metió mano en la formación titular, de la que por bajo rendimiento saldría Facundo Colidio y por decisión táctica haría lo propio Maximiliano Meza, dando lugar a los ingresos de Juan Fernando Quintero en mitad de cancha y Maximiliano Salas en el ataque.

Juanfer fue determinante ante San Lorenzo y sería titular ante Gimnasia.

En Gimnasia, por su parte, Ariel Pereyra no podrá contar con Enzo Martínez, quien fue expulsado ante Vélez, por lo que recurriría a Renzo Giampaoli como su reemplazo. Quien ya pagó sanción y muy probablemente regresará a la alineación titular es Nicolás Barros Schelotto, por lo que saldría Mateo Seoane.

Las probables formaciones de River y Gimnasia

Así las cosas, River saltaría al terreno de juego del Estadio Monumental con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

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El Lobo, por su parte, haría lo propio con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

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