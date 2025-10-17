Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”

Sergio Romero hizo su debut con Argentinos Juniors a días de su desvinculación de Boca y con solo un par de entrenamientos realizados con sus nuevos compañeros. Sufrió un gol en el primer remate al arco que realizó Newell’s, pero tanto su nivel individual como el del equipo fueron en ascenso para terminar celebrando una victoria 3-1 en La Paternal.

El arquero de 38 años hizo sus primeras declaraciones tras ese estreno, todavía en cancha y con las sensaciones a flor de piel por poder volver a jugar un partido oficial después de mucho tiempo. “Me recibieron con los brazos abiertos en este club. Me explicaron antes de llegar que eran una familia y me doy cuenta que es eso, un grupo espectacular, donde tiran todos para el mismo lado. Son todos chicos jóvenes, me van a hacer rejuvenecer“, señaló.

Además, Chiquito hizo referencia a su salida del Xeneize: “Buscaba esto, si bien en Boca estaba muy cómodo por más que no me tocaba jugar. Me quería todo el mundo y tenía grandes amistades. Pero volver a disfrutar del césped es algo espectacular”, remarcó.

Romero destacó también el histórico trabajo del Bicho en la formación de futbolistas y los grandes jugadores que lo acompañan en el plantel actual, reafirmando que llegó para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos: “Yo estoy muy feliz de estar en ese lugar, tratando de ayudar desde mi lugar. Hoy ven a ese Romero que viene jugando hace mucho tiempo, que estuvo en la Selección, pero yo la verdad que lo que más aprecio es el momento, el cariño que me brindaron desde el día uno“.

Su reacción al gol tempranero

En apenas 8 minutos oficiales como arquero de Argentinos Juniors, a Sergio Romero le tocó sufrir un gol de Luciano Herrera en el que no tuvo responsabilidad, pero tampoco la suerte de poder evitar que Newell’s se pusiera en ventaja.

Finalizado el encuentro, Chiquito se refirió a los pensamientos que cruzaron por su cabeza en ese momento: “El hecho de que te reciban como me recibieron en la entrada en calor y que la primera vaya adentro es algo horrible, te hacés mil preguntas en ese momento. Después pude colaborar y dar una mano a los chicos. Igual, el trabajo lo hicieron todo ellos”, señaló.

¿Cuál había sido el último partido de Sergio Romero en Boca?

Sergio Romero llevaba acumulado casi un año sin atajar de manera oficial. Su último partido defendiendo el arco de Boca había sido el 24 de noviembre de 2024, saliendo con su valla invicta en un empate sin goles ante Huracán en Parque Patricios.