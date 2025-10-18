Es tendencia:
Sufren Boca y River: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Argentinos y Racing

El Xeneize y El Millonario no fueron favorecidos por los resultados de este viernes en su carrera por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Por Juan Ignacio Portiglia

Argentinos Juniors y Racing escalaron en la Tabla Anual.
Los resultados que dejó este viernes el inicio de la decimotercera fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga no fueron favorables para Boca y River, que perdieron posición en la carrera en busca de la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

El gran ganador fue Argentinos Juniors, que en el último turno se impuso como local 3-1 a Newell’s, en el partido que marcó el debut de Chiquito Romero, y llegó a los 51 puntos para ubicarse en la segunda posición de la tabla anual que otorga pase directo a fase de grupos.

Ese resultado relegó a Boca a la tercera posición, al menos hasta que cumine su partido con Belgrano programado para este sábado a las 18.00. Con 50 unidades, El Xeneize cierra el día tercero en la clasificación general, por lo que debería jugar la fase previa del certamen continental por excelencia de Conmebol.

Mayor presión todavía tendrá River de cara a su visita del sábado desde las 20.30 a Talleres de Córdoba, porque sus 49 puntos lo relegan al cuarto lugar de la tabla anual que lo clasificaría a la Copa Sudamericana, aunque todavía tiene también su chance de ingresar a la Libertadores por la Copa Argentina.

El que se prendió con su victoria de este viernes 1-0 ante Aldosivi fue Racing, que no solo ingresó a zona de clasificación a playoffs en el Clausura, sino que además escaló posiciones en una tabla anual que lo muestra sexto con 46 unidades. Otro que había logrado prenderse fue Lanús, que el jueves derrotó 2-0 a Godoy Cruz y también suma 46 puntos.

Así cerró el viernes la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)562735:142115111
2Argentinos Juniors (LIBERTADORES)512939:19201496
3Boca (FASE PREVIA – LIB)502742:19231485
4River (SUDAMERICANA)492839:211813105
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)482830:161412124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462927:20712107
8Tigre (SUDAMERICANA)442829:2181288
9Huracán (SUDAMERICANA)432825:22311107
10San Lorenzo432823:19411107
11Barracas Central432733:29411106
12Independiente Rivadavia392830:2919127
Así se disputará la continuidad de la Fecha 13

Sábado 18 de octubre

15:45 Independiente Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
18:00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
20:30 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15:00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
15:00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
18:00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
18:00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre

19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

