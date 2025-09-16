Nueva renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo: cuántos más tienen que dejar su cargo para que haya acefalía

Es difícil de explicar la situación institucional de San Lorenzo. Marcelo Moretti asumió luego de años de incertidumbre con la figura de Marcelo Tinelli de por medio, llevando las riendas del club, luego pidiendo licencia, para más tarde renunciar. El remedio pareciera haber sido peor que la enfermedad. Desde que Moretti se convirtió en presidente del Ciclón hubo renuncias a mansalva, un video donde se lo veía meterse unos 25 mil dólares en el bolsillo, se pidió licencia, regresó al club y la situación lejos de mejorar, empeora.

En las últimas horas, Pablo García Lago -hombre que supo ser cercano a Moretti- presentó su renuncia como miembro de la Comisión Directiva y lo hizo con una profunda autocrítica en diálogo con Radio La Red: “Creo que hoy en día somos todos malos. Nos incluimos como la peor dirigencia de San Lorenzo. Moretti no me quería atender. No quiso que sea cara a cara, sino con 3 guardaespaldas por delante. Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia”.

Además, agregó: “Moretti tuvo compromisos económicos antes de la elección y por eso hizo concesiones durante su mandato. Hubo gente que se le acercó antes de la elección y hoy les debe plata. Ante la decisión de tres fuerzas políticas de perpetuarse en el poder mediante una comisión interina encabezada por el ex Vicepresidente segundo, me veo en la obligación de renunciar. No puedo avalar un modelo agotado, que prioriza beneficios electorales por sobre el interés del club”.

“San Lorenzo es hoy un barco a la deriva. No pondré en riesgo mi patrimonio respaldando gestiones que no me inspiran confianza. Por ello, me desligo de toda responsabilidad sobre las decisiones futuras. Llevo conmigo la marca de haber formado parte de este capítulo, pero también el orgullo de no haber mirado hacia otro lado”, concluyó García Lago.

Pablo García Lago observa a Moretti. (Foto: @garcialagopab1).

San Lorenzo, cerca de la acefalía

Además de Pablo García Lago, quienes también lo hicieron en este período fueron Marcelo Culotta, Martín Cigna, Pable Levalle, Uriel Barros, Agustina Nordenström y Javier Allievi. De esta manera, la actual CD del Ciclón cuenta con 13 miembros y para que haya acefalía tendrían que renunciar tres más, situación que tranquilamente podría suceder en caso de que Marcelo Moretti continúe en el poder sin dar explicaciones de las acusaciones de corrupción. Cabe destacar que, de haber acefalía, habría que llamar nuevamente a elecciones.

