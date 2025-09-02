Marcelo Tinelli reveló por qué no puede volver a la cancha de San Lorenzo: “Ingratos”

San Lorenzo es un descalabro institucional. Marcelo Moretti debió pedir licencia luego que se filtren videos tomando fajos de billetes y guardándoselos en su bolsillo. Hubo varias renuncias en la Comisión Directiva y la situación es dramática. Quien reapareció en las últimas horas fue Marcelo Tinelli, que supo ser vicepresidente de Matías Lammens durante dos mandatos y luego presidente del club, aunque su ciclo terminó de manera abrupta y con mucho enojo por parte de los hinchas. De hecho, en las últimas semanas se hizo público que, mediante acciones legales, le pedía a San Lorenzo que le devuelva unos 6 millones de dólares.

Claro está que Marcelo Tinelli invirtió mucho dinero personal en San Lorenzo a modo de donaciones, lo hizo en su rol de hincha, también cuando tuvo un cargo allá por el año 2008 y también cuando tuvo responsabilidades mayores como vicepresidente y presidente. El club se encuentra en una situación crítica desde lo económico e institucional, por eso el Cabezón afirmó que va a volver más temprano que tarde.

Tinelli confirmó que quiere volver a San Lorenzo

Desde que dejó la presidencia, allá por el año 2022, Marcelo Tinelli se alejó del mundo San Lorenzo, pero en las últimas horas confirmó que quiere volver y lo hizo a través de sus redes sociales: “Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, mucho antes de lo que algunos esperan. No sé si candidato. Pero viendo tanto caos institucional en el club, quiero ayudar de alguna manera. Que no se entienda como una amenaza. Quiero contar todas las cosas que se hicieron en San Lorenzo, nada más. Cuando digo ingratos y desagradecidos son algunos, mínimos, porque la gente me demuestra su amor en cada momento y sabe todo lo que hemos hecho por el club”.

Marcelo Tinelli junto a Chiqui Tapia. (Foto: @AFA).

¿Por qué Tinelli no pudo volver a la cancha de San Lorenzo?

Marcelo Tinelli fue consultado respecto al motivo que lo alejó de la cancha de San Lorenzo y fue tajante: “Porque hay gente muy ingrata y sin memoria. Prefiero volver a mi tierra santa cuando hable y aclare algunas cosas. Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo. Debo haber donado casi 25 millones de dólares. Y solo tengo conmigo mutuos a cobrar por 6 millones. Jamás intimaría o pediría la quiebra”.

Además, agregó: “Siempre estuve en desacuerdo con que los ex presidentes del club no pudieran volver a la cancha, y menos en mi caso, donde mi hijo menor muere por ir a ver a su equipo, que tanto ama. Primero, no quiero que pase un mal momento, y segundo, me encantaría volver con él a la cancha. Lo pueden ver en las obras que doné al club, como la pensión de juveniles, el edificio de juveniles completo, con todas las máquinas en los gimnasios. 20 mil socios, patrimonio neto negativo, 8 jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”.

